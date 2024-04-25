استشهاد الفتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام رام الله

وطن: استشهد فتى، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليء لدى اقتحامها فجر اليوم الأربعاء مدينة رام الله.

وأكدت مصادر محلية أن الفتى خالد الشرقاوي ارتقى شهيدا عقب اصابته برصاصة في البطن، نقل على إثرها إلى إحدى مجمع فلسطين الطبي.

وأشارت المصادر ذاتها أن عدة آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المدينة، وتمركزت في حي رام الله التحتا وفي حي الطيرة قرب دوار السرية، وفي حي ام الشرايط في مدينة البيرة حيث داهمت أحد المنازل.

وقالت المصادر إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.