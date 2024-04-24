اسير اسرائيلي محتجز لدى المقاومة يطالب نتنياهو بإعادتهم الى بيوتهم وترك منصبه

وطن: قال الأسير الإسرائيلي المحتجز في غزة هيرش جولدبيرغ بولين، في تسجيل مصور بثته كتائب القسام اليوم الأربعاء، موجها كلامه لرئيس حكومة الاحتلال وأعضاء حكومته "افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم؟".

ووجه رسالة إلى حكومته طالبهم فيها بفعل كل شيء لإعادته وبقية الأسرى إلى بيوتهم.

وأضاف "يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لترككم إيانا 200 يوم وكل جهود الجيش باءت بالفشل.. يجب أن تخجلوا لأن كل الصفقات التي عرضت عليكم رفضتموها".

وقال بولين الذي ظهرت يده اليسرى مبتورة، "إن غارات سلاح الجو الإسرائيلي على غزة قتلت 70 أسيرا إسرائيليا اخرين، متسائلا: "ألا تريدون إنهاء هذا الكابوس؟ ، لافتا الى انه في الوقت الذي تعقدون حفلات الغداء مع عائلاتكم فكروا فينا نحن المعتقلين في جهنم تحت الأرض بلا طعام ولا ماء ولا شمس، وبدون العلاج الذي أحتاجه لفترة طويلة".

ودعاهم لترك مناصبهم قائلا: "آن الأوان لتسليم المفاتيح وإخلاء الوزارات وتجلسوا في بيوتكم".