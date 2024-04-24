أكاديمية من الجامعة العربية الأمريكية تشارك في المؤتمر الدولي للاتحاد العربي للثقافة الرياضية ممثلة عن فلسطين

وطن: شاركت الأكاديمية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتورة سبأ جرار، ممثلة عن دولة فلسطين، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والذي أقيم مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان Move Week، وذلك بتفويض من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وقد نظم المؤتمر الدولي، الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري، وبمشاركة أكثر من عشر دول ممثلة بمجموعة من وزراء الشباب والرياضة العرب، وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولي للثقافة والرياضة.

كما تسلمت الدكتورة جرار، جائزة الاتحاد العربي للمبادرات الشبابية، وذلك عن دور الرياضيين الفلسطينيين في غزة والضفة في إغاثة النازحين منذ بدء العدوان على غزة، وسميت الجائزة بإسم الشهيد "هاني المصدر" النائب الأول لمدرب المنتخب الأولمبي، والذي ارتقى شهيدا بعد سبعين يوما من العمل في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة.

وكانت مشاركة جرار، عضوا في اللجنة العليا للمؤتمر، ومتحدثا رئيسيا في الجلسة الثالثة حول الثقافة الرياضية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مزاملة العديد من الخبراء الدوليين في الدورات المنظمة على هامش المؤتمر الدولي، منها دورة الدبلوماسية الرياضية، والتعامل مع الأزمات، ودورة إعداد أخصائي ثقافة رياضية، واستهدفت هذه الدورات المنظومة الرياضية العربية والإقليمية على مدار ثلاثة أيام.