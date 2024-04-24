بزعم تنفيذها عملية طعن.. استشهاد الفتاة ميمونة حراحشة برصاص الاحتلال في الخليل

وطن: استشهدت فتاة، اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن على الشارع الالتفافي قرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأنه تم لإطلاق النار على فلسطينية على الشارع الالتفافي قُرب مستوطنة "كريات أربع" شمال الخليل، وذلك بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة باستشهاد ميمونة عبد الحميد حراحشة (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال شمال الخليل.

وزعم الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن شابة فلسطينية حاولت طعن أحد المسلحين على المفترق الالتفافي قرب مدينة الخليل، حيث تم إطلاق النارمن قبل الجنود وقوات الأمن تجاه الشابة وإصابتها، وأعلن لاحقا عن استشهادها تأثرا بإصابتها الحرجة.

واستنفرت قوات الاحتلال بعد إطلاق النار تجاه فلسطينية شمال الخليل، حيث أغلقت المنطقة أمام حركة المركبات، ونصبت حواجز عسكرية وأجرت عمليات تفتيش واسعة في مركبات الفلسطينيين.