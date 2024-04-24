"عقبة أمام السلام" بيلوسي تدعو نتنياهو للاستقالة

وطن: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إن رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يجب أن يستقيل، واصفة إياه بأنه "عقبة أمام حل الدولتين".



وفي معرض حديثها عن تداعيات هجوم "حماس" في 7 أكتوبر والهجوم المضاد الذي شنه رئيس الوزراء، قالت بيلوسي إن "نتنياهو هو المسؤول في النهاية".

وأكدت "أننا نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها، لكن نرفض سياسة وممارسات نتنياهو. إنه أمر فظيع. ما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما فعله ردا على ذلك (الهجوم)؟".

وأضافت: "لقد استقال رئيس مخابراته العسكرية، ويجب عليه أن يستقيل.. إنه المسؤول في نهاية المطاف".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان نتنياهو "عائقا" أمام السلام، قالت بيلوسي: "لقد كان كذلك منذ سنوات.. لا أعرف ما إذا كان خائفا من السلام، أو غير قادر على السلام، أو لا يريد السلام، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين، وأشدد على كلمة، الحل".

وشددت بيلوسي أيضا، خلال المقابلة، على أن "إسرائيل" صديقة، وأنه "من مصلحة أمننا القومي" دعم الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

وتابعت: "أكبر مدافع عن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين كان (الرئيس الأمريكي) بايدن"، قبل أن تنتقد المتظاهرين الذين اعترضوا على تعامل بايدن مع حرب الشرق الأوسط.

المصدر: RT