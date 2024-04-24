"كهرباء القدس" تنجز مشروعين جديدين في أريحا ورام الله

وطن:أنجزت شركة كهرباء محافظة القدس مشروعا جديداً في منطقة " الضاحية بأريحا والمتمثل بمعالجة ضعف قياس الفولت عن طريق تركيب برج وكوابل كهربائية اضافة لتركيب محول خارجي بقدرة 400ك.ف.أ، جهد 11ك.ف واعادة باطون واسفلت بطول 100متر.

كما أنجزت طواقم الشركة بالتعاون مع بلدية بيت لقيا مشروعاً آخر في منطقة " بيت لقيا – طريق بيت عنان " في محافظة رام الله والبيرة ، وتمثل بمد كوابل أرضية وبرج ومحطة معلقة .

وسيساعد تنفيذ المشروعين الجديدين في تخفيض الفاقد من الكهرباء وايصال التيار الكهربائي بجودة عالية للاهالي في المناطق التي تم تنفيذ المشروعين فيهما لاسيما في أوقات الذروة ، كما يوفر المشروعان إيصال الكهربائي بشكل آمن لهذه المناطق.

وتؤكد الشركة المقدسية استمرارها في تطوير أعمالها في كافة مناطق الامتياز ، وذلك في إطار استراتيجية العمل التي حددتها الإدارة العامة للشركة بهدف تقديم أفضل الخدمات لمشتركيها.