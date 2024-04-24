شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

وطن: اعللنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا يوم الخميس 25/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من مدينة بيت لحم وتشمل: محطة محروقات الجراشي , محلات أم القرى , منجرة الصلاحات , مخبز عاطف عبيات , جميع المحلات في منطقة دوار واد شاهين والمنطقة المحيطة.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.