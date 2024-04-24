انقطاع الكهرباء عن مناطق بالجليل بعد قصف صاروخي لحزب الله

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية إن الكهرباء انقطعت الليلة الماضية في مناطق بالجليل الأعلى بعد استهداف حزب الله اللبناني مواقع في مستوطنات في المنطقة بالصواريخ.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسببت صواريخ حزب الله في انقطاع الكهرباء في مستوطنتي مرغليوت وكريات شمونة.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في الجيش أن 10 صواريخ سقطت في مرغليوت بالجليل الأعلى دون انطلاق صفارات الإنذار.

وكان حزب الله أعلن أنه قصف بعشرات صواريخ الكاتيوشا مستوطنة مرغليوت ردا على غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حانين في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد امرأة وطفلة.

وكان هذا القصف ضمن 8 هجمات شنها الحزب أمس الثلاثاء على مواقع للاحتلال، وبينها هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية شمال مدينة عكا، وهي أبعد نقطة تصل إليها هجمات الحزب منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.