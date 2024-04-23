طوفان الأقصى" في اليوم الـ201.. الاحتلال يستمر في القصف والمقاومة تواصل المواجهة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 201 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مناطق وسط قطاع غزة، مما دفع بتحذيرات دولية من خطة إسرائيل لشن عملية برية في رفح.

في الوقت نفسه، تستمر المقاومة في مواجهة قوات الاحتلال وتقصف مستوطنات غلاف غزة بصواريخها.

بينما تواصل المقاومة عملياتها، أعلن أبلغ رئيس القيادة المركزية في جيش الاحتلال رئيسَ الأركان أنّه سيتقاعد في آب/أغسطس المقبل، "كونه جزءاً من الأركان العامة التي فشلت في الـ7 من أكتوبر".

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "أمان"، أهارون حاليفا، عزمه الاستقالة من منصبه، نظراً إلى مسؤوليته عن الإخفاق في الـ7 من أكتوبر، أمام الهجوم غير المسبوق الذي شنّته المقاومة على الاحتلال.

وفي تقرير من "نيويورك تايمز"، يشير إلى فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الحرب على غزة، بما في ذلك تدمير حماس وإعادة الأسرى.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ201: