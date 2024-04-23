مشروع الكريبتو المستقبلي القائم على الذكاء الاصطناعي eTukTuk يُطلق لعبة للأجهزة المحمولة - هل هو أفضل مشروع كريبتو قائم على الذكاء الاصطناعي؟

مشروع النقل المستدام eTukTuk يطلق لعبةً للأجهزة المحمولة مع تخطي اكتتاب عملة TUK عتبة 3 مليون دولار

يسعى المشروع المستقبلي المبتكَر eTukTuk (وعملته TUK) القائم على الذكاء الصنعيّ لتغيير واقع النقل في المدن مع التركيز على الاستدامة البيئية، كما يوفر نهجاً لتقنية البلوكتشين يركّز على الاستخدامات الوظيفية.



ورغم جذب اكتتاب العملة الأساسية لهذا المشروع TUK اهتمام المستثمرين بشكلٍ كبير، قام فريق eTukTuk مؤخراً بإطلاق لعبةٍ للأجهزة المحمولة تُسمّى Crazy TukTuk Taxi، وهيَ متاحةٌ الآن عبرَ متجر جوجل (Google Play Store)، ومن المقرّر إطلاقها قريباً في متجر آبل (Apple Store). وتعكس هذه اللعبة رؤية مشروع eTukTuk، حيث يقوم اللاعبون بالقيادة في شوارع مدنٍ تضجّ بالحياة إلى جانب إتمام المهام وخوض سباقاتٍ مع مركبات التوك توك. وفضلاً عن التسلية، يعكس إطلاقُ لعبة الأجهزة المحمولة هذه امتثال المشروع لخطط خارطة الطريق الخاصة به حتى قبل إنهاء الاكتتاب.





كذلك يعكسُ هذا الدخول المبكر إلى قطاع ألعاب الأجهزة المحمولة امتلاك المشروع إمكانات ذكاء اصطناعيّ كبيرة ضمن نظامه التقنيّ في المستقبل.

النقل المستدام في مشروع eTukTuk

يركّز مشروع eTukTuk على رؤيته الطموحة لمستقبل النقل في المدن، كما أنه يستخدم عملته الأساسية TUK في سعيه لاستبدال مركبات التوك توك العاملة بالوقود ببدائلَ كهربائيةٍ صديقةٍ للبيئة.



ولا يقتصر الأمر على استبدال محركات المركبات، بل يطمح المشروع لإطلاق شبكةٍ كاملةٍ تجمع بين محطات شحنٍ تعمل بالطاقة الشمسية ومنصة نقلٍ مدعومةٍ بالذكاء الصنعي. وتنص الورقة البيضاء للمشروع على أنه يطمح لجعل قطاع النقل في المدن صحياً وجذاباً وأقلَّ تكلفةً في المستقبل. تخيلوا معنا شبكة مركبات توك توك كهربائيةٍ مدعومةٍ بمنصةٍ لامركزيةٍ توفر للمستخدمين إمكانية استخدام شبكة شحنٍ واسعةٍ وكسب مكافآتٍ لقاء عادات قيادةٍ صديقةٍ للبيئة؛ ولاقى هذا النهج المُبتكر للاستدامة رواجاً كبيراً لدى المستثمرين ممّن يمتلكون الوعي البيئي.

نجاح مرحلة الاكتتاب وعمليات الإدراج في منصات التداول

وقد حقق اكتتاب عملة TUK نجاحاً فاق التوقعات بتخطي علامة 3 مليون دولار؛ وبالنظر إلى السعر الأولي المنخفض لهذه العملة البالغ 0.03$، يوفر اكتتاب TUK نقطة دخولٍ جذابةً للمستثمرين ممّن يودون الانضمام للمشروع مبكراً، كما قام مطوّرو المشروع بضمان سهولة الوصول بتوفير إمكانية الشراء بالعملات الرقمية الأساسية أو البطاقات المصرفية.



ويمثل هذا النجاح الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف التمويليّ البالغ 10.7 مليون دولار ضمن الاكتتاب المكوّن من 26 مرحلة. ومع توالي هذه المراحل سيرتفع سعر TUK تدريجياً، ما يمثل حافزاً للمستثمرين الأوائل؛ وبعد إتمام مرحلة الاكتتاب، يولي المشروع الأولوية لضمان إدراج عملته في منصّات التداول اللامركزية (DEXs) والمركزية (CEXs) لتعزيز رَواجها على نطاقٍ واسع.

عمليات تدقيق أمان العقد الذكيّ للمشروع ورواجه في منصات التواصل الاجتماعي

يوفر مشروع eTukTuk بروتوكول رهنٍ بعوائد رهنٍ سنويةٍ نسبتُها 90%، ما يزيد من رَواجه ويوفر حافزاً مغرياً للمستثمرين ممّن يبحثون عن فرص كسب دخلٍ دون عناء في قطاع الكريبتو؛ كما تم تدقيق أمان العقد الذكيّ للمشروع بنجاح من قبل فريق Coinsult، ما يطمئن المستثمرين تجاه أسس المشروع.

ولا يقتصر تأثير eTukTuk على قطاع التمويل، بل يفخر المشروع بحضوره القويّ في منصات التواصل الاجتماعي، إذ يتجاوز عدد متابعيه على تويتر 44,000 مستخدم؛ ويعكس هذا الدعم القويّ الاهتمامَ العام الكبير برؤية مشروع eTukTuk بدليل لفته أنظار مؤثرين بارزين معنيين بالكريبتو على يوتيوب. وعلى سبيل المثال، قام فرانكلين إيمانويل (Franklin Emmanuel) بنشر مقطع فيديو يتحدث فيه عن توفير المشروع إمكانات "كسب دخلٍ كبير دون عناء" من خلال مكافآت الرهن.



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مشروع eTukTuk يوفر أصلاً مالياً بإمكانات نجاح على المدى الطويل

بالنظر لنجاح اكتتاب عملة TUK ومكافآت الرهن الكبيرة للمشروع إلى جانب امتثاله للاستدامة وتطبيق خارطة الطريق -بدليل إطلاق لعبة الأجهزة المحمولة Crazy TukTuk Taxi - يمتلك eTukTuk إمكاناتٍ قويةً كمشروع كريبتو بخططٍ مستقبليةٍ واعدة؛ ويبذل المشروع قصارى جهده لبناء نظام تقنيّ للنقل لا يسبّب انبعاثاتٍ ضارّة، ما يوفر لعملة TUK إمكانات البقاء والنجاح لوقتٍ طويلٍ كأصلٍ رقميّ بتأثيراتٍ ملموسةٍ في أرض الواقع.