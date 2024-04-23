شهيدتان وعدد من الجرحى في غارة للاحتلال على بلدة حانين جنوب لبنان

وطن: استشهدت مواطنتان لبنانيتان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت منزلا في بلدة حانين، جنوب لبنان.

وأفاد مصادر اعلامية لبنانية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين منزلا يعود للمواطن اللبناني أحمد علي قشاقش، المؤلف من طابقين في بلدة حانين، ما أدى لاستشهاد مريم قشاقش وابنة أخيها الطفلة سارة قشاش البالغة من العمر 11 عاما.

كما استهدف طيران الاحتلال بلدات: بليدا، وحولا، وعيتا الشعب، وطير حرفا، فيما قصفت المدفعية بلدتي يارين وحولا.