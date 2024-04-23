اكتتاب99Bitcoins يكتسب زخماً مع جمعه 500,000$

أطلق مشروع 99Bitcoins عملة رقمية جديدة لدعم منصة التعلّم من أجل الكسب الخاصة به والمصمَّمة لتحفيز المستخدمين على التعلم عن الكريبتو، ليجمَع اكتتاب العملة 500,000$ خلال أيام.



أطلقت 99Bitcoins -وهيَ منصّة إعلامية مرموقة- اكتتاب عملة مشروعها الجديد (99BTC) مؤخراً، ليُحقق الاكتتاب نجاحاً لافتاً بحصده 500,000$ في أيامه الأولى. ويمكن للمستثمرين شراء العملة بسعر اكتتابها الحالي البالغ 0.00101$، والذي سيزداد تدريجياً بتوالي مراحل الاكتتاب، وتهدف المنصة إلى تشجيع المستخدمين على إثراء معارفهم بقطاع الكريبتو من خلال عملتها التي ستشكّل المحرّك الأساسي لآلية التعلم من أجل الكسب.



منصة 99Bitcoins تهدف لزيادة تبني الكريبتو عبرَ آلية التعلم من أجل الكسب

تعمل آلية التعلم من أجل الكسب المبتكرة كمحفّز لإثراء معرفة المستخدمين بقطاع الكريبتو عبر توفير فوائدَ ملموسةٍ لمالكي عملتها BTC99، ولا يكتفي مشروع 99Bitcoins بإرث موقعه وحسب، وإنما يسعى لإضفاء الحيوية على تجربة التعلم من أجل الكسب، والمصمّمة لتحويل تجربة التعلم إلى لعبةٍ شيقةٍ وتنافسيةٍ بمنح المستخدمين إمكانية المشاركة في أقسام التعلم التفاعلية وخوض دوراتٍ تعليميةٍ واختباراتٍ متنوعةٍ. ومع خوض المتدربين هذه النشاطات بنجاح فإنهم يضعون أنفسهم في مراتب تصنيفٍ أعلى، ما سيمكّنهم من كسب مزيدٍ من عملات 99BTC؛ فمع اجتيازهم لمراحل نظامها الأساسيّ، سيتمكنون من رفع حصيلة عوائدهم، ويشكّل كلّ ذلك دورة تحفيز ذاتيّ تضمن تفاعلهم المستمرّ مع المنصة واحتفاظهم طويل الأجل بالعملة.



وفضلاً عن مكافآت التعلم من أجل الكسب، يمكن لحاملي عملة99BTC الوصول إلى تنبيهات تداولٍ ومجموعات كبار المستثمرين (VIPs) ومتابعة الأداء، إضافةً إلى كسب عوائد رهنٍ دون أن ننسى إمكانية ارتفاع السعر. ويتوقّع موقع 99Bitcoins أن يكون لخفض مكافآت تعدين بيتكوين إلى النصف وأثره على سعر عملة BTC دورٌ في تزايد الاهتمام بالعملة، ما سيشكل عامل جذب لمنصة 99Bitcoins وعملتها 99BTC.



ولعلَّ أبرز ما يُكسِب عملتها القدرة على رفع قيمتها هو ارتباطها بموقع 99Bitcoins، أحد روّاد المصادر الإعلامية المرموقة في القطاع، والذي يتمتّع بجمهور واسع عبر مختلف المنصات؛ وتمتلك قناة 99Bitcoins على منصة يوتيوب ما يناهز 700,000 متابع، وما يتجاوز 2.8 مليون مشتركٍ في خدمة بريدها الإلكترونيّ، وقد يؤدي ظهور منصّتها للتعلم من أجل الكسب إلى توسيع قاعدتها الجماهيرية، كما تضيف البيانات الاقتصادية لعملة مشروع 99Bitcoins المبنية على تحفيز المجتمع واستقرار سعر العملة بشكلٍ مستدام بُعداً آخر لآفاقها المستقبلية.

بيانات 99BTC الاقتصادية ومكافآتها المجتمعية

وفقاً لموقع الاكتتاب، يبلغ المعروض الكليّ لعملة 99BTC -الخاصة بمشروع -99Bitcoins 99 مليارعملة خُصّصت منه نسبة 10.5% للاكتتاب ما يتيح للمستثمرين شراءها بأقلّ سعر ممكن، مع تخصيص 14% أخرى لتوزيع عوائد الرهن التي تقدّم حالياً عائداً بمعدل 3,700% سنوياً، ولكنّ هذا العائد الوفير يُمنح لأوائل المشاركين تباعاً، وسيتراجع بتزايد كمّ العملات المرهونة. وفيما خُصِّصت نسبة 27.5% لخزينة المشروع لضمان استدامة أنشطة تطوير النظام التقنيّ للمنصة، حُدِّدت 17% للمكافآت المجتمعية، و8% لتوفير السيولة على منصات التداول، و23% لأنشطة التسويق.



وبمناسبة انطلاق اكتتاب عملته، أطلق مشروع 99Bitcoins توزيعاً مجانياً تساوي قيمة جوائزه الإجمالية 99,000$ من عملة BTC. وتوجد 11 طريقةً يمكن للمجتمع من خلالها المشاركة بالحدث الذي تتسم مهامُّه بالبساطة كمتابعة قنوات التواصل الاجتماعي للمشروع، ويمكنكم معرفة المزيد حول التوزيع المجانيّ عبر موقع اكتتاب 99Bitcoins.



يُذكر أن سعر عملة99BTC خلال اكتتابها يبلغ حالياً 0.00101$ لكنّه سيرتفع بتوالي مراحله، والتي ستنتهي أولاها خلال 4 أيام أو ببلوغ حصيلته 1.1 مليون دولار؛ لذا يجدر بالمتداولين الباحثين عن أفضل الفرص عدم الانتظار. لمزيد من المعلومات ومتابعة المستجدّات، تابعوا حساب 99Bitcoins على منصة X أو انضموا لقناته على تيليجرام، ويمكنكم زيارة موقعه الإلكتروني لشراء العملة ورهنها. ولمعرفة المزيد، زوروا موقع اكتتاب 99Bitcoins من هنا.