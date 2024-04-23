مشروع BlockDAG يكتسب زخماً قياسياً قد يمكّن عملته من التفوّق على SPONGEV2 وXRP وغيرهما من الأصول الرقميّة بعد تلميح مطوّريه إطلاق فيديو تشويقيّ

يُقدّم مشروع Sponge V2 (وعملته SPONGEV2) لعبة سباقٍ من نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E)، بينما يركّز مشروع Bitcoin Minetrix (وعملته BTCMTX) على ميدان التعدين السحابيّ الصديق للبيئة، ويسمح Scorpion Casino (وعملته SCORP) لمستثمريه بتحقيق الأرباح دون عناء من خلال منصّته المخصّصة للمراهنات الإلكترونيّة، كما يعمل مشروع ريبل (Ripple-XRP) على تبسيط التحويلات الماليّة الدوليّة، بينما يسعى مشروع كاردانو (Cardano-ADA) لتوفير حلول بلوكتشين فعّالةٍ من حيث استهلاك الطاقة.



وتدخل شبكة BlockDAG (ذات الرمز BDAG) المشهَد بقوّة بفضل إمكاناتها المذهلة وقابليّتها للتوسع الذاتيّ التي قد تمهّد الطريق أمام اعتمادها على نطاقٍ واسعٍ، ويُسلّط نجاح المرحلة التاسعة من اكتتاب عملة BDAG -التي حَصَدت إيراداتٍ فاقت 17.8 مليونَ دولار بسعرِ قدره 0.005$- الضوء على ثقة السوق بإمكانات المشروع مع وجود خططٍ للتعريف بمزاياه ومنتجاته من خلال مقطع فيديو تشويقيّ من على سطح القمر.





عملة مشروع 5thScape: دمج الواقع الافتراضي والمعزّز مع العالم الواقعي ضمن آفاق البلوكتشين

يمزُج مشروع 5thScape (وعملته 5SCAPE)بين الواقع المُعزّز (AR) والواقع الافتراضيّ (VR) وتقنية البلوكتشين لخلقٍ بيئةٍ رقميّةٍ غنيّةٍ بالمزايا والاستخدامات المتنوّعة، حيث يقدّم المشروع خمسة ألعاب واقعٍ افتراضيّ تتضمّن لعبة Cage Conquest التي تقدّم للمستخدمين تجربة قتالٍ وتدريبٍ غامرة، كما يُظهر دمج 5thScape للواقع الافتراضيّ في مجالاتٍ متنوّعةٍ كالألعاب والأفلام والتعليم والأجهزة التزامَه بتوفير تجربةٍ افتراضيّةٍ شاملة.



عملة Sponge V2: الانطلاق نحو الجيل القادم من العملات الرقميّة

تتابع عملة SPONGEV2 نجاح سابقتها SPONGE الأصليّة التي وصلت قيمتها السوقية في ذروتها إلى 100 مليون دولار، وتقدم SPONGEV2 بُعداً مبتكراً لنظامها التقنيّ كونها تمثل العملة الخاصّة بلعبة سباقٍ جديدة من نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E).

ويمكن للمستثمرين الحصول على عملة SPONGEV2 من خلال رهن عملات SPONGE على منصّتها المخصّصة، الأمر الذي يتطلب امتلاك محفظةٍ متوافقةٍ مع بلوكتشين إيثيريوم وتمويلها بعملات إيثيريوم (ETH) أو تيذر (USDT) لإتمام عملية الشراء الأوليّة.





عملة مشروع Bitcoin Minetrix: ثورة التعدين الصديقة للبيئة على بلوكتشين إيثيريوم

يقدم مشروع Bitcoin Minetrix نموذج الرهن من أجل التعدين (S2M) المستدام للتعدين السحابيّ لبيتكوين (BTC) مع التركيز على مراعاة الجوانب البيئيّة بفضل بنائه على بلوكتشين إيثيريوم، فقد حظيَ المشروع باهتمامٍ واسع من قبل المستثمرين خلال شهرٍ واحدٍ فقط من إطلاقه، ويُقدّم نهجه حلَّ تعدينٍ أكثر ملاءمةً للبيئة ويُعالج التحديات العصريّة في هذا المجال. وتُعد العملة الأساسية للمشروع BTCMTX محوريةً لأنشطة التعدين على المنصّة ويبلغ سعرها 0.0135$ حاليّاً.





عملة مشروع Scorpion Casino: تجربة مراهناتٍ إلكترونيّةٍ مبتكرة مع فرصةٍ لكسب دخلٍ دون عناء

يقدّم Scorpion Casino (ذو الرمز SCORP) نموذجاً فريداً ومرتبطاً بأرباح الكازينو لتحقيق دخلٍ دون عناء، ويوصف المشروع بأنّه أحد روّاد ميدان المراهنات عبر الإنترنت في المستقبل، لا سيّما وأنه يوفّر لمستثمريه فرصةً لتحقيق عوائدَ يوميّةٍ مجزيةٍ من خلال رهن عملته الأساسية SCORP.

علاوةً على ذلك، حظيَ مشروع Scorpion Casino بدعمٍ أوليٍّ قويٍّ واهتمامٍ واسعٍ من قِبَلِ المستثمرين بنهجهِ الماليّ المُبتكر بعد أن نجَحَ بحصد إيراداتٍ تزيد على 4.5 مليون دولار خلال اكتتاب عملته.



ريبل (XRP): تمكين المعاملات العالميّة السريعة بتكلفةٍ زهيدة

يعمل مشروع ريبل (Ripple-XRP) على تسهيل التحويلات الماليّة الدوليّة للبنوك والمؤسسات الماليّة، فقد ساهم المشروع بتقليص زمن وتكلفة عمليات الدفع الدوليّة منذ عام 2012، حيث يتيح للمستخدمين إمكانية إجراء المعاملات عبر البلوكتشين الخاصّة به خلال 4 إلى 5 ثوانٍ فقط بتكلفةٍ بسيطةٍ لا تزيد عن أجزاءٍ من السنت، الأمرُ الذي يُؤكد كفاءة XRP في تسهيل التحويلات الماليّة العالميّة.





كاردانو (ADA): ريادة حلول البلوكتشين الموفرة للطاقة

تعمل بلوكتشين كاردانو وفق خوارزمية إثبات الرهن (PoS) الفعالة من حيث استهلاك الطاقة، وبالتالي يمكّنها هذا النهج من التفرّد عن سواها من شبكات البلوكتشين المنافسة من ناحية التحقق من المعاملات؛ كما تقدم بلوكتشين كاردانو ميزة العقود الذكية، وتتيح للمطوّرين نشرَ وتنفيذ العقود مباشرةً على البلوكتشين.



مشروع BlockDAG: الربط بين تقنيتي البلوكتشين والرسوم البيانية غير الدورية الموجّهة (DAG) لتحقيق عوائدَ بمقدار 40,000 ضعف

يتفوّق مشروع BlockDAG (ذو الرمز BDAG) على جميع المنافسين أعلاه من خلال إستراتيجيته القويّة والطموحَةِ وفكره التقدميّ. وتشير الورقة البيضاء للمشروع بأن BlockDAG هو ابتكارٌ هجينٌ يجمَع بين مزايا البلوكتشين والرسوم البيانية غير الدورية الموجّهة (DAG)، فهو يجمع بين قابليّة التوسع والسرعة التي تمتاز بها DAGs مع أمان وموثوقيّة آلية الإجماع التي تتسم بها تقنية البلوكتشين، بحيث يضمن هذا النهج الفريد استعداد BlockDAG للنموّ المستقبلي واعتمادَها على نطاقٍ واسع.

إضافةً إلى ذلك، فإن توافق BlockDAG مع آلة إيثيريوم الافتراضيّة (EVM) يُمثل ميزةً كبيرةً للغاية، حيث يمكن للمطوّرين استخدام العقود الذكيّة لبلوكتشين إيثيريوم بسهولةٍ تامة، ممّا يسرّع من عمليّة تطوير المشروع. ويعزّز هذا التوافق كذلك من جاذبيّة BlockDAG وإمكانية نموّه لتحقيق عوائدَ استثماريّةٍ محتملةٍ تصل إلى 40,000 ضعف.



ويعكس نجاح عملية الاكتتاب الأخيرة لعملة BDAG مدى ثقة السوق بمشروع BlockDAG، حيث جمَعَت المرحلة التاسعة أكثرَ من 17.8 مليون دولار بسعر 0.005$ للعملة الواحدة. وبفضل هذه الأسس المتينة، يمكن القول بأن BlockDAG على أهبة الاستعداد لتحقيق نجاحٍ باهرٍ وتحقيق هدفه المتمثل بالوصول إلى القمّة.

مشروع BlockDAG يهيمن على المشهد

رغم القيمة الفريدة التي تقدّمها المشاريع السابقة، إلا أن النهج المبتكر والتخطيط القويّ لمشروع BlockDAG يميزه عن بقيّة المنافسين، فنموذجه الهجين يجمع بين تقنيتي البلوكتشين وDAG ليضمن قابلية التوسع والأمان على حدٍّ سواء. ويُظهر نجاح الاكتتاب الأخير لعملة BDAG -الذي جمَعَ أكثرَ من 17.8 مليون دولار في المرحلة التاسعة بسعر 0.005$ للعملة الواحدة- قدرة المشروع الفائقة على وضع إستراتيجياتٍ فعّالةٍ وتنفيذها على النحو الأمثل.



يمكنكم الانضمام إلى اكتتاب عملة BDAG الآن من خلال:

الموقع الإلكتروني: https://blockdag.network

البيع المسبق: https://purchase.blockdag.network

تيليجرام: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

ديسكورد: https://discord.gg/Q7BxghMVyuyu