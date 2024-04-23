تشييع جثمان الشهيد شادي جلايطة في أريحا

وطن: شيعت جماهير محافظة أريحا والأغوار، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد عيسى موسى جلايطة (44 عاما)، الذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أريحا الحكومي، باتجاه منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم ووري الثرى.

وعممت الغرفة التجارية الصناعية في أريحا على أصحاب المحلات التجارية، إغلاقها لمدة ساعة، وقت مرور جنازة الشهيد شادي جلايطة.

و الشهيد شادي هو أب لـ3 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وهو شقيق المعتقل في سجون الاحتلال فادي جلايطة المحكوم (25 عاما)، والذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24، وتوفي والده وهو في السجن، بحسب مصادر عائلية.

والتي أكدت أيضا أن شادي استُشهد عقب اقتحام همجي لقوات الاحتلال لمنزله، وإطلاق الرصاص الحي عشوائيا في الحي، فاخترقت 3 رصاصات جسده، بينما كان يشاهد عملية الاقتحام.