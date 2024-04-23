مستثمرو الكريبتو ينقلون رؤوس أموالهم إلى مشروع الواقع الافتراضي هذا قبل إدراج عملته على منصات التداول، فما هي ميزاته؟

يشهد سوق العملات الرقمية انخفاضاً وسط ظروف الاقتصاد الكلي الصعبة وخمود حماس السوق إثرَ تراجع واردات صناديق تداول بيتكوين الفوريّ في البورصة (Bitcoin Spot ETFs)، ويقوم مستثمرو الكريبتو حالياً بنقل أموالهم إلى مشروع الواقع الافتراضيّ المثير 5thScape (وعملته 5SCAPE) قبل إدراج عملته الأساسية 5SCAPE في منصّات التداول. وتستمرّ بيتكوين بانخفاضها وتوشك على التراجع دون مستوى 60,000$ فيما تشارف إيثيريوم (Ethereum-ETH) على الانخفاض دون مستوى 3,000$، ما يمثل تراجعاً بنسب 16% و26% على التوالي مقارنةً بقممها المسجّلة مؤخراً.

المخطط السعري لزوج BTC/USD - المصدر: Tradingview



مع انخفاض بيتكوين بنسبة 16% عن أعلى مستوياتها الأخيرة، يقوم المستثمرون بتحويل الأموال إلى مشروع الواقع الافتراضيّ الجديد والمثير هذا - المصدر: TradingView

وبحسب بياناتٍ من موقع The Block؛ فقد كانت الاستثمارات الواردة إلى Bitcoin Spot ETFs أقلَّ من الاستثمارات الخارجة هذا الأسبوع بسبب استمرار خروج الاستثمارات من صندوق بيتكوين الخاص بشركة Greyscale (ذات الرمز GBTC)، علماً أن وتيرة خروج الاستثمارات من هذا الصندوق تتباطأ بوضوح، إذ خرَج منه 110 مليون دولار يوم الإثنين و80 مليوناً يوم الثلاثاء، وقد تشهد الصناديق المزيد من الخسائر مع تزايد ضغط الاقتصاد الكليّ إثرَ حدَث التنصيف.

من جهةٍ أخرى، ارتفعت أرباح سندات الخزينة الأمريكية ومؤشر الدولار الأمريكي مؤخراً لتبلغ أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وقد وردت بياناتٌ قويةٌ تتعلق باقتصاد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الفيدرالي لاتخاذ موقفٍ أكثرَ تشدّداً، حيث أشارَ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) إلى ضعف الإنجاز في محاربة التضخّم هذا الأسبوع، وقاد هذا الكلام المستثمرين لاستبعاد خفض معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي.

وبحسب أداة متابعة معدل الفائدة الفيدرالية منCME ، فقد تراجع توقع السوق لخفض معدلات الفائدة في شهر تموز/يوليو إلى ما دون 45% بعد أن بلغ 80% تقريباً منذ شهر؛ ولا نستغربُ هنا توجّه المستثمرين إلى خططٍ استثماريةٍ جديدة في ظلّ التشاؤم المحيط بالعملات الرقمية الكبرى.



ويُعتبر الاستثمار في اكتتابات العملات الرقمية بديلاً ملائماً، حيث تطلق مشاريع الويب الثالث الناشئة جولاتٍ لجمع التمويل عن طريق بيع عملاتها بأسعارٍ منخفضةٍ، وهنا يأتي دور اكتتاب مشروع 5thScape وعملته (5SCAPE) الذي جذبَ اهتماماً كبيراً، حيث يؤمن المستثمرون بقدرته على تصدّر السوق. ويُعتبر مشروع الواقع الافتراضي والمعزّز هذا الأوَّل من نوعه، واستطاع جمع أكثرَ من 5 مليون دولار في اكتتابه حتى الآن؛ ويؤمن المشروع أن التمثيل الماليّ سيلعب دوراً كبيراً في مستقبل قطاع الواقع الافتراضيّ والمعزز، وبالتالي تُعتبر عملة 5SCAPE محوريةً في هذه الرؤيا.



https://twitter.com/5th_scape/status/1756592146142883874?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1756592146142883874%7Ctwgr%5Ef043b1181428d620d1f6631f97c33deaedf70104%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fcrypto-investors-are-moving-funds-into-this-virtual-reality-project-before-it-lists-on-exchanges-what-does-it-do.htm

مشروع 5thScape (وعملته 5SCAPE): الاكتتاب الذي يملك أفضل الحظوظ في عام 2024؟

يبلغ سعر العملة حالياً 0.00327$ وهوَ يُعتبر أقلَّ بكثير من السعر المقرّر للإطلاق البالغ 0.1$، وبالتالي سيحصل المستثمرون -نظرياً- على أرباحٍ تصل إلى 200% في حال استثمارهم الآن.



https://twitter.com/5th_scape/status/1778762297915404399?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1778762297915404399%7Ctwgr%5Ef043b1181428d620d1f6631f97c33deaedf70104%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fcrypto-investors-are-moving-funds-into-this-virtual-reality-project-before-it-lists-on-exchanges-what-does-it-do.htm

ويمكننا أن نعتبر أن القيمة السوقية للمشروع تبلغ 16 مليون دولار نظراً إلى معروض 5SCAPE البالغ 5.1 مليار عملة. وبالتالي، يمكن أن لعملة 5thScape أن تصبح بسهولةٍ من روّاد قطاع الواقع الافتراضي والمعزّز، وقد تصل قيمتها السوقية إلى 500 مليون دولار وتحقق أرباحاً كبيرةً لمستثمريها.



https://youtu.be/BTBfMTpCays

ما هي استخدامات عملة 5SCAPE؟

يمكن للمستخدمين رهن عملات 5SCAPE لكسب المكافآت والوصول إلى العديد من المزايا الوظيفية. فبالنسبة للاعبين، ستكون 5SCAPE العملة الأساسية للوصول إلى المنتجات والخدمات ضمن بيئةٍ سلسةٍ لإتمام المعاملات، بما فيها الشراء وتداول الأصول ضمن الألعاب والوصول إلى المحتوى المدفوع. من جهةٍ أخرى، يمكن للمطوّرين ربح عملات 5SCAPE مقابل تصميم ألعابٍ لمنصة المشروع والمشاركة ضمن مركز المطوّرين في 5thScape.

وتشمل مكتبة المشروع المبدئية تشكيلةً مثيرةً من الألعاب مثل Cage Conquest للفنون القتالية المختلطة، وImmersive Kickoff لممارسة كرة القدم في الواقع الافتراضي، ولعبة السباق Thrust Hunter وArchery Master لعبة المغامرة التي يسير فيها اللاعب على خطى أحد الرماة الأسطوريين.



https://twitter.com/5th_scape/status/1780545370965299407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1780545370965299407%7Ctwgr%5Ef043b1181428d620d1f6631f97c33deaedf70104%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcryptonews.com%2Fnews%2Fcrypto-investors-are-moving-funds-into-this-virtual-reality-project-before-it-lists-on-exchanges-what-does-it-do.htm

كما تعمل 5thScape على بلوكتشين إيثيريوم وتستفيد من تقنية Skale -حلّ الطبقة الثانية لإيثيريوم- لتوفير إمكانية التوسع اللازم للألعاب وغيرها من أنشطة العالم الافتراضي.

تطوير 5thScape لعدّة الرأس (VR Headset) الخاصّة بها

يحتاج الواقع الافتراضي والمعزّز إلى معدّاتٍ متطوّرة ليعملَ بشكلٍ جيد، ولذلك سيقوم فريق 5thScape بتطوير عدة الرأس VR Ultra وكراسي Swiftscape VR واستخدام الهندسة البشريّة لمنح الراحة القصوى وتقديم تجربةٍ غامرة مع تتبعٍ دقيقٍ للحركة بما في ذلك الحركات البديهية لإضفاء المزيد من الواقعية على الشخصيات.



وستسمح الأموال التي يجمعها المشروع عن طريق الاكتتاب بإكمال عملية تطوير وتصنيع هذه المعدّات وإنشاء البنية التحتية لشبكةٍ لامركزية، ويوجد رابط حساب LinkedIn الخاص بالمدير التنفيذي أنوج كومار (Anoj Kumar) على موقع المشروع الرسميّ إلى جانب روابط حسابات بقية فريق الإدارة، ويشكّل هذا حافزاً يشجّع المستثمرين على المشاركة في المشروع، كما نجد أداة المَحافظ النشطة على الصفحة الرئيسية التي تعرض نشاط الشراء من مختلف دول العالم (ألمانيا وأستراليا والولايات المتحدة واليابان وغيرها من الدول).



يمكن شراء عملات 5SCAPE اليوم باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) وبوليجون (Polygon-MATIC) وتيذر (USDT) وبينانس (Binance-BNB) أو بطاقة الائتمان، حيث تم تخصيص 80% من معروض العملة للشراء ضمن الاكتتاب؛ وقد جذب المشروع اهتماماً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي بدليل حجم مجتمعه الكبير، مع وجود أكثرَ من 5,400 عضوٍ على مخدّم ديسكورد الخاص بـ 5thScape و16,588 على تيليجرام و9,569 على منصة X (تويتر سابقاً) وأكثر من 1,000 على قناة يوتيوب الرسمية.



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