اسرة البنك الوطني تبادر بتوفير آلاف الوجبات الساخنة لإغاثة أهالي القطاع

وطن: بادرت أسرة البنك الوطني اليوم، ممثلة بموظفاتها وموظفيها، وإدارتها التنفيذية، وأعضاء مجلس إدارتها بتقديم مساهمتها الإغاثية لأهالي قطاع غزة بتوفير آلاف الوجبات الغذائية الساخنة للعائلات في مراكز الايواء في محافظات الجنوب والوسط والشمال. وتنفيذا لذلك، وقعت أسرة البنك الوطني ممثلة بمساعد الرئيس التنفيذي عنان الزاغة، مذكرة تفاهم مع مركز العمل التنموي معاً بحضور رئيسة مجلس إدارة المركز السيدة لونا سعادة، والمدير العام للمركز السيد سامي خضر، والمدقق الداخلي السيد عودة زغموري، وعدد من المدراء من الطرفين بهدف إيصال المساهمات إلى مستحقيها هناك.

وخلال توقيع الاتفاقية، أشار الزاغة إلى فخره بهذه المبادرة الطوعية التي أطلقتها أسرة البنك والتي تنم عن انتمائهم العالي للمجتمع ومؤازرته في كافة قضاياه، والتي تعكس أيضا قيم التكافل والتضامن التي يتمتع بها أفراد المؤسسة. مشيراً أن المبادرة تمثلت بالتبرع بأيام عمل لصالح توفير وجبات طعام للعائلات النازحة في القطاع بعد انعدام الأمن الغذائي هناك بسبب الحرب.

ومن جانبه، أشار المدير العام لمركز العمل التنموي معاً سامي خضر، إلى اعتزازه بالشراكة مع البنك الوطني، الذي اعتمد مركز معاً كشريك رئيس في تنفيذ التدخلات الإنسانية في قطاع غزة ضمن خطة البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية. يأتي هذا التدخل لدعم أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، حيث تمكن المركز من توزيع آلاف الوجبات الغذائية للعائلات في مراكز الايواء في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، ودير البلح ورفح، وذلك ضمن حملة واسعة ومستمرة يتم تنفيذها من قبل المركز وبدعم من البنك الوطني، بتركيز خاص على شمال القطاع الذي يعاني من شح المواد الغذائية بشكل كبير.