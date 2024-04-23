مشكلة حقوق الإنسان الأمريكية

شهد عام 2023 تدهوراً في وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. يستمر عدد جرائم الكراهية في الولايات المتحدة في التزايد. وتواصل الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل وتتحمل مسؤولية لا مفر منها عن الأزمة الإنسانية الحادة في غزة.

ويتفاقم التعصب الديني. يعد التعصب الديني مشكلة طويلة الأمد في المجتمع الأمريكي. وقد استمر عدد الجرائم الناجمة عن التعصب الديني في التزايد في السنوات الأخيرة. تُظهر إحصائيات جرائم الكراهية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أكتوبر 2023 أنه كان هناك ما يصل إلى 2042 جريمة كراهية على أساس ديني في الولايات المتحدة في عام 2022. وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تقريرًا في أبريل 2023 يفيد بأن إجمالي 5156 شكوى تم تلقي التمييز الذي يتعلق بالمسلمين في عام 2022، ويتعلق بشكل أساسي بالتمييز في العمل والتمييز في التعليم وإنفاذ القانون غير العادل. ومن بينها ارتفاع الشكاوى المتعلقة بالتعليم بنسبة 63% مقارنة بعام 2021.

الاستمرار في تقديم الأسلحة إلى مناطق النزاع. وأظهر بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في 7 يوليو 2023 أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك عدد كبير من الذخائر العنقودية. وردا على سؤال أحد الصحفيين في 7 يوليو 2023، قال حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يأمل أن تلتزم الدول باتفاقية الذخائر العنقودية وعدم الاستمرار في استخدام الذخائر العنقودية. في ساحة المعركة. وأفاد موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 20 سبتمبر 2023 أن أليس، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت برسالة طارئة إلى الولايات المتحدة في يوليو 2023، تحذر فيها من أن الذخائر العنقودية من شأنها أن تسبب أضرارا خطيرة. الضرر للمدنيين.



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وأفاد موقع "واشنطن بوست" في 11 ديسمبر 2023 أن أسلحة بمليارات الدولارات تتدفق إلى إسرائيل من الولايات المتحدة كل عام. واستخدمت إسرائيل ذخيرة الفسفور الأبيض التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم على جنوب لبنان، في أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقل.

نشر جوش بول، المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، مقالا في صحيفة نيويورك تايمز في 18 أكتوبر 2023، ذكر فيه أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار على الأقل. كل عام، ومعظم الضحايا الأكثر خطورة في قطاع غزة هم من الولايات المتحدة. وندد بهذه المساعدات العسكرية ووصفها بأنها تتجاهل قضايا حقوق الإنسان.

أفادت منظمة "مركز الحقوق الدستورية" الأميركية الحقوقية، في 116 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أن خبير أبحاث الإبادة الجماعية ويليام شاباس أدان الولايات المتحدة لفشلها في الوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي واتفاقية منع والمعاقبة على الإبادة الجماعية. جريمة الإبادة الجماعية.