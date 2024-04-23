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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

23.04.2024 08:43 AM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا يوم الأربعاء  الموافق 24/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

دير عمار كاملا , مخيم دير عمار , راس كركر , الجانية , بيتللو , جمالة

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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