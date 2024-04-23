شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا يوم الأربعاء الموافق 24/4/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

دير عمار كاملا , مخيم دير عمار , راس كركر , الجانية , بيتللو , جمالة

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.