طوفان الأقصى" في اليوم الـ200.. اكتشاف مقابر جماعية في خان يونس والمقاومة تتصدى لجنود الاحتلال

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 200 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

في اليوم الـ200 من العدوان على قطاع غزة، تمكن الدفاع المدني من استخراج 73 جثة جديدة من المقابر الجماعية في مجمع ناصر بخان يونس، ليصل إجمالي الجثث المستخرجة إلى 283. وفي تطور مأساوي آخر، تم اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة.

وفي حادث منفصل، استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال بالقرب من مسجد أبو سليم في دير البلح.

وفي السياق ذاته، قدّم كل م رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال استقالتهما بسبب ما وصفوه بـ"إخفاقات" 7 أكتوبر.

من ناحية أخرى، تصدت المقاومة لقوات الاحتلال في بيت حانون ومخيم البريج، حيث استهدفت جنوده وآلياتهم العسكرية باستخدام "الهاون" و"الياسين 105".

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في التقرير الإحصائي اليومي لعدد شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، ارتفاع الحصيلة إلى 34 ألفًا و151 شهيدًا، بالإضافة لـ 77 ألفًا و84 إصابة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ200: