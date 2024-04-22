كرة ثلج الاستقالات بدأت تتدحرج داخل جيش الاحتلال.. قائد القيادة المركزية سيستقيل بسبب فشله في الـ7 من أكتوبر

وطن: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنّ قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، أبلغ رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، أنّه سيتقاعد بحلول شهر آب/أغسطس المقبل، بعد أن بقي في منصبه 3 أعوام.

ونقلت الصحيفة عن مقرّبين إلى فوكس، أنّه "يَعُدّ نفسه جزءاً من الأركان العامة التي فشلت في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعليه أن ينهي مهمته مثل كثيرين آخرين".

وفي السياق، نقل الإعلام الإسرائيلي، عن مصادر في جيش الاحتلال، أنّه "يُتوقَّع أن يعلن مزيد من المسؤولين الكبار في الجيش الاستقالة بعد عيد الفصح".

وأضاف أنّ "موجة الاستقالات" المتوقّعة تأتي على خلفية التحقيقات بشأن الإخفاق في الـ7 من أكتوبر، على نحو يتيح "إجراء جولة تعيينات جديدة في الأركان العامة للجيش الإسرائيلي".

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، "أمان"، أهارون حاليفا، عزمه الاستقالة من منصبه، نظراً إلى مسؤوليته عن الإخفاق في الـ7 من أكتوبر، أمام الهجوم غير المسبوق الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على كيان الاحتلال.

وأكد حاليفا أنّ الاستخبارات تحت قيادته "لم ترقَ إلى مستوى المهمة التي أوكلت إليها".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الاستقالة لن تكون فوريةً، لكن يتوقع أن تحدث بعد عدة أسابيع"، مشيرةً إلى أنّه سيُطلب إليه اختيار خلف له خلال هذه المدة، واستكمال التحقيقات في "أمان".

المصدر"الميادين"