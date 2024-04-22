كتائب القسّام تعلن استهدافها لجيش الاحتلال في بيت حانون شمال غزة

وطن: أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الاثنين، عن عدد من عملياتها العسكرية التي استهدفت جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي، ودكّت تجمعًا لقوات الاحتلال المتوغلة في بيت حانون شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

واعلنت في بيان آخر، إنها استهدفت جرافة للاحتلال عسكرية للاحتلال من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في بيت حانون شمال قطاع غزة.