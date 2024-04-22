مصادر لوطن: رئيس الحكومة محمد مصطفى يقرر حل وزارة الاعلام وإحالة مرجعية وسائل الاعلام الى وزارة الاتصالات

رام الله – وطن: قالت مصادر خاصة لــ "وطن" إن رئيس الحكومة محمد مصطفى قرر حل وزارة الاعلام.

ولفتت المصادر ان مدير مكتب الإعلام الحكومي محمد أبو الرب أجتمع مع طاقم الوزارة اليوم الاثنين وأبلغهم بقرار رئيس الوزراء بحل وزارة الاعلام.

ورجحت المصادر ان يصدر القرار عن مجلس الوزراء بحل الوزارة في الجلسة المقبلة للحكومة.

وحسب المصادر فقد طلب أبو الرب من الموظفين البحث عن وزارات أخرى للانتقال اليها الفترة المقبلة.

وحسب المصادر فان الحكومة قررت إحالة مرجعية وسائل الاعلام الى وزارة الاتصالات، بينما سوف تسند كل المهمات الخارجية لوزارة الاعلام الى هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

وتواصلت "وطن" مع أبو الرب للحصول على تعقيب بشأن هذه المعلومات، لكنه لم يجب على اتصالاتنا، وحق الرد متاح له عبر وطن.

ويطرح قرار الحكومة تساؤلات حول تداعيات ذلك على وسائل الاعلام المحلية، وحرية الاعلام مع إحالة مرجعيتها الى وزارة الاتصالات، وليس الى جسم ذات قدرة على فهم احتياجات ومتطلبات وواقع الاعلام الفلسطيني، الذي أثبت خلال الشهور الماضية انه بمثابة وزارة الدفاع عن الرواية الفلسطينية.

ويأتي القرار محبطا لما سعى الجسم الصحفي لتحقيقه خلال السنوات الماضية وطالب به، والمتمثل بتشكيل مجلس أعلى للإعلام على غرار كل دول العالم ممثلا بوسائل الاعلام الفلسطينية ، يكون قادرا باستقلاله المهني على خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته من جهة، وصياغة سياسة إعلامية مهنية وفق رؤية وطنية، تبي تطوير مسؤولية ودور الاعلام المهني، وحماية الجمهور من مخاطر فوضى الاعلام وضبط تأثيراته.

كما يطرح هذا القرار مخاوف وقلق من أهدافه، وإذا ما كان الهدف منه الهيمنة على وسائل الاعلام، واخضاعها للابتزاز من خلال منح التراخيص وما الى ذلك، وهو يأتي في ظل المجازر التي ارتكبها الاحتلال في حق الصحافة الفلسطينية، وتراجع دولة فلسطين على لائحة الدول التي لا تضمن حرية الصحافة وحرية التعبير، وهو ما يستدعي قرارات على قدر تلك المعطيات.

لطالما طالب الجسم الصحفي الفلسطيني ان تكون التشريعات والقوانين المتعلقة بعملهم على قدر من الحداثة والتطور، بما يتيح لهم حرية العمل والرأي والمساءلة والوصول للمعلومات، لا الرجوع الى قرارات وسياسات وقوانين الهيمنة والسيطرة والتحكم، لكن تك المطالبات بقيت حبيسة الأدراج والوعود، على غرار قانون الحق في الحصول على المعلومات.

ان الصحافة الفلسطينية بوسائل إعلامها والعاملين فيها والتضحيات التي تقدمها في حرب الرواية التي تخوضها تستحق ان تمنح التشريعات والقوانين التي تمنحها الحرية، لا ان تضعها في ظلال دول الموز، ولعل هذا ما يفسر تجاهل كل الحكومات السابقة لكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار، ومنها اعداد مسودات لقانون "مجلس أعلى للإعلام، وقانون "الحق في الحصول على المعلومات"، وخطط أعدتها مراكز مهنية لتطوير الاعلام في فلسطين، والتي بقيت جميعا حبر على ورق.