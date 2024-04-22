مستوطنون يمنعون مزارعين من حراثة أراضيهم في كفر راعي جنوب جنين

وطن: منع مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، مزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة كفر راعي جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية كفر راعي وليد يحيى، إن مستوطنا استولى على نحو 40 دونما من الأراضي الجبلية الواقعة بين قرية زبدة وبلدة كفر راعي، ووضع أسلاكا شائكة حولها، ومنع المزارعين من الدخول إليها لحراثتها، وأجبرهم على مغادرة المنطقة تحت تهديد السلاح.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنيين صعّدوا منذ أشهر إجراءاتهم بحق المواطنين، ومنعوا المزارعين من الدخول الى أراضيهم وحرثها وزراعتها، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون الموسم الماضي، مشيرا إلى ان أهالي البلدة يملكون نحو 7 آلاف دونم في المنطقة المصنفة (أ)، و1350 دونما في المنطقة (ج).

وأضاف أن قوات الاحتلال تراقب تلك المنطقة على مدار الساعة من خلال طائرة "درون" تقوم برصد حركة المزارعين، وفي حال دخلوا إلى أراضيهم، يحضر المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، ويجبرونهم على مغادرة المكان.

من جانبه، قال المواطن نضال ملحم إن قوات الاحتلال والمستوطنين صعّدوا من هجماتهم العدوانية بحق المواطنين والمزراعين، ويواصلون منعهم منذ عدة أشهر من دخول أراضيهم لحراثتها وتقنيب الأشجار والاعتناء بها، في محاولة متجددة للاستيلاء عليها.

وأضاف أن المواطنين يتعرضون أحيانا لعمليات إطلاق النار من مستوطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضيهم.

ودعا ملحم، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجهات ذات الاختصاص إلى التدخل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق أراضيهم.