دراسة هامة صادرة عن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" حول: "المسار التاريخي لاستهداف الاونروا"



وطن: اصدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"دراسة هامة عن تاريخ الاستهدافات التي تعرضت لها وكالة الغوث (الاونروا) منذ التأسيس وحتى اليوم..وجاء في مقدمة الدراسة:

تصاعدت في الاونة الاخيرة الحملات والاتهامات الاسرائيلية تجاه وكالة الاونروا، كان آخرها، الادعاء بمشاركة 12 من موظفي الاونروا في عملية طوفان الاقصى، حسب ما قامت بادعائه حكومة الاحتلال وابلاغه شفهيا للمفوض العام للاونروا السيد فيليب لازاريني.

ورغم مسارعة المفوض العام للاونروا في 26-1-2024 باصدار قرار فصل هؤلاء الموظفين، بناء على مزاعم الاحتلال، واعلانه عن فتح تحقيق في الموضوع من قبل الامم المتحدة، الا ان عددا من الدول (حوالي 19 دولة) وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بريطانيا، المانيا، كندا، استراليا، اليابان، ايطاليا، فنلندا، السويد، رومانيا، هولندا، فرنسا، نيوزيلاندا، سارعت الى اعلان تعليق مؤقت لمساعداتها وتمويلها الاضافي للاونروا وقبل معرفة نتائج التحقيق الاممي.

تجدون نص الدراسة على الصفحة الرسمية للدائرة:

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