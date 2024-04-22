الجامعة العربية الأمريكية والبنك العربي يختتمان البرنامج التدريبي المكثف "سمارت شباب" لطلبة الهندسة المالية والتسويق الرقمي

وطن: سعياً لإمداد الطلبة بالمهارات والخبرات اللازمة للاندماج بنجاح في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، اختتمت الجامعة العربية الأمريكية والبنك العربي البرنامج التدريبي المكثف "سمارت شباب" الذي قُدّم لطلبة بكالوريوس الهندسة المالية والتسويق الرقمي حيث استفاد من البرنامج واحد وعشرون طالباً وطالبة.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد اسيا، نائب رئيس الجامعة لحرم رام الله، على أهمية هذا البرنامج في توفير فرص تدريبية عملية للطلبة، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستقبلية ذات قيمة مضافة في سوق العمل. وأضاف: "نحرص من خلال البرامج الأكاديمية التي نتيحها للطلبة أن نوفر لهم بيئة داعمة من خلال زيادة انخراطهم في المؤسسات والشركات، كما نسعى دوماً إلى تعزيز تعاوننا مع المؤسسات من منطلق العلاقة التكاملية بين التعليم والمجتمع، وبما فيه مصلحة لطلابنا، ونفخر اليوم بثمرة هذا الجهد المشترك مع أحد أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني."

وبدورها قالت الأستاذة سلام العقاد، مدير الموارد البشرية في البنك العربي - فلسطين: "نحن ملتزمون بتمكين الشباب وتوفير الفرص التدريبية التي تساهم في تطوير مهاراتهم العلمية في قطاع الخدمات المصرفية والمالية ضمن برنامج "سمارت شباب" الذي يقدمه البنك لطلبة الجامعات والذي يساهم أيضاً في صقل مهاراتهم وخبراتهم العملية وتأهليهم لسوق العمل." وأضافت العقاد: "يعتبر هذا النشاط تعاوناً مثمراً بين البنك العربي والجامعة العربية الأمريكية لتوفير تجربة تدريبية مميزة للطلبة وتطوير مهاراتهم بشكل فعّال ويساهم بتوفير كفاءات مهنية مؤهلة لسوق العمل في المستقبل. "

ويعتبر برنامج "سمارت شباب" أحد البرامج التدريبية التي يقدمها البنك العربي لطلبة الجامعات والذي يتضمن تدريباً عملياً مكثفاً، يتعلم الطلبة من خلاله على مجموعة متنوعة من المهارات العملية والتطبيقية التي تشمل: منتجات وخدمات قطاع الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، ومنتجات وخدمات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد مع التركيز على ثقافة التحول الرقمي. كما يتيح البرنامج للطلبة فرصة التعلم والتطبيق العملي لتقنيات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات، وتطوير مهارات العرض والترويج، بالإضافة إلى التعرف على الخدمات المصرفية الإلكترونية من ضمنها فروع الخدمة الذاتية والخدمات الرقمية التي يوفرها البنك لمعتمديه على مدار الساعة وتدار ذاتياً من قبل المعتمد.

وفي المرحلة الثانية من البرنامج، خاض الطلبة تجربة تدريب عملي في الفروع، ووقع على عاتقهم تسويق الخدمات الذاتية للبنك للمعتمدين، مما أتاح لهم فرصة قيمة لتطبيق المفاهيم التي اكتسبوها في بيئة عمل واقعية وتحسين مهاراتهم العملية.

وفي ختام البرنامج، عبر الطلبة المشاركون عن امتنانهم للجهود التي بذلتها الجامعة العربية الأمريكية والبنك العربي في توفير هذه الفرصة التدريبية، مؤكدين بأنه سيكون لها تأثير إيجابي كبير على مسارهم المهني وتطوير مهاراتهم العملية.