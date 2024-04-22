"حزب الله" يستهدف بالقذائف المدفعية جنود من جيش الاحتلال في محيط موقع "حانيتا"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، في بيان لها، أن عناصرها استهدفوا، صباح اليوم الاثنين، جنود من جيش الاحتلال في محيط موقع "حانيتا" بالقذائف المدفعية. واستهدفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال والغارات عدداً من المناطق في جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان سابق، أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الاثنين، تجمعاً لجنود من جيش الاحتلال في محيط موقع الضهيرة التابع للاحتلال بالأسلحة الصاروخية.

وأفادت مصادر صحفية، أن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال، قبل ظهر اليوم، شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف منطقة المحمودية المحاذية لبلدة العيشية في جنوب لبنان.

وأكدت المصادر الصحفية في لبنان أن مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، قصفت أطراف بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.

وأردفت أن المدفعية التابعة لجيش الاحتلال قد قصفت، فجر اليوم الاثنين، أطراف بلدة يارون في جنوب لبنان، وشنّ الطيران الحربي، فجراً، غارة جوية بالصواريخ استهدفت جبل أبو راشد في منطقة الجبور، مقابل بلدة ميدون في البقاع الغربي شرق لبنان.

وفي السياق نعت حركة "أمل (أفواج المقاومة اللبنانيّة)"، مساء أمس الأحد، أحد عناصرها؛ وهو وسيم موسى موسى، الذي قضى "أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب".

يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد إعلان جيش الاحتلال الحرب على غزة.