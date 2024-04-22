رئيس مجلس قروي برقا: هجوم المستوطنين بالأمس أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي

وطن: قال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، إن 2500 مواطن من قرية برقا شرق رام الله، مهددون يوميا من نحو 100 مستوطن مسلح، بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف صايل، أن حصيلة اقتحام المستوطنين للقرية المحاطة بأربع مستوطنات، يوم أمس الأحد، بلغت 6 إصابات، وقتل 20 رأس غنم، وحرق بركس، مشيرا إلى أن القرية تعرضت لأكثر من 20 هجوما من المستوطنين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحول اعتداء المستوطنين مساء أمس الأحد، قال: إن المستوطنين حوالي الساعة الثامنة مساءً هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وأحرقوا بركسا فيه أكثر من 250 رأس غنم تعود للمواطن معطان، كما حاولوا إحراق منزله، ومنازل المواطنين في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وأضاف: أن الهجوم من المستوطنين أدى إلى إصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي، إحداها إصابة خطيرة في الصدر، وإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، وأخريين بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وتابع: أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستوطنون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول إلى الحريق وحاصروهم.

وأشار إلى أن الأهالي يتصدون للمستوطنين المقتحمين فور وصول رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باقتحامهم.

وأكد أنه في سبيل درء أخطار الاقتحامات المتكررة لجأ الأهالي إلى وضع حمايات من الحديد على النوافذ والأبواب وأسوار المنازل، لمنع محاولات دخول المنازل أو إحراقها.

وتتعرض قرية برقا لاقتحامات متكررة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، حيث يتخللها إطلاق الرصاص الحي صوب المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم.





المصدر: "وفا"