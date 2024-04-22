التعاون الإسلامي تدين المجازر الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة

وطن: أدانت منظمة التعاون الإسلامي، المجازر المروعة التي ما يزال يرتكبها جيش الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما وثقته التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية مؤخرا في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تشير إلى تعرّض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواع من التعذيب والتنكيل، قبل إعدامهم ودفنهم بشكل جماعي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي، مؤكدة ضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بمسؤولياتهما في هذا الخصوص.

وحمّلت المنظمة جيش الاحتلال تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافى مع جميع القيم الإنسانية وتشكل انتهاكاً فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.