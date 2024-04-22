صحيفة عبرية تحذر من خسارة دور قطر في المفاوضات

وطن: حذرت وسائل إعلام عبرية من خسارة دور قطر كوسيط بين حكومة الاحتلال وحركة حماس، على ضوء إعلان الدوحة أنها بصدد إعادة تقييم دورها في الوساطة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن تنفيذ قطر لتحذيرها، من شأنه توجيه ضربة خطيرة للمفاوضات وفرص إطلاق سراح المحتجزين "الإسرائيليين"، وذلك "ليس فقط لأن الدوحة تتمتع بنفوذ كبير على حماس، بل لأنها أيضا تمكنت من خلق ديناميكية فريدة في المفاوضات".

ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع قوله، إن "ممثلي إسرائيل في المفاوضات، وليس الحكومة، يتمتعون بوضع الشركاء مع القطريين وباتت هناك معرفة شخصية بين الطرفين ما أدى إلى احترام متبادل وهو أمر حيوي لنجاح المفاوضات".

وأدت الوساطة القطرية إلى إطلاق سراح عدد من الأسرى "الإسرائيليين" عبر صفقة تبادل مع حماس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كما أنها توفر قناة مفتوحة بين حماس والولايات المتحدة، لكن الصحيفة حذرت من أن تراجع دور الوساطة القطرية من شأنه أن يوجه ضربة قاسية للمفاوضات.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، الأربعاء الماضي، أن الدوحة تجري تقييما لدور الوساطة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستتخذ القرار المناسب، فيما قالت واشنطن إن القرار النهائي بشأن الوساطة يعود للدوحة.