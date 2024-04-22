اسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتحذر من امتداد الحرب إلى لبنان

وطن: طالب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بوقف دائم لإطلاق النار، مع خطر اجتياح جيش الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، وبفتح جميع النقاط البرية مرة واحدة وإلى الأبد لتقديم المساعدات للمدنيين في غزة.

وشدد وزير الخارجية الإسباني قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسبمبرغ، على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر ضروري للغاية، إذا أردنا حلا سياسيا للوضع بالشرق الأوسط، وحل الدولتين يعني جعل السلام نهائيا لا رجعة فيه، وتجنب دوامات العنف المتواصلة.

وحذر ألباريس من امتداد الصراع إلى لبنان، وقال: "احتمال امتداد الصراع إلى لبنان يقلقنا، لأن أبعاده ستتغير، ولأن لبنان دولة هشة ومتوترة".



