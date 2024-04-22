الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تُقر توزيع أرباح بنسبة 30%

وطن: أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة باجتماعها العادي السابع والعشرين في رام الله توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2023 بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً، أي ما يساوي 30 قرشاً للسهم، وبإجمالي مبلغ حوالي 40 مليون دينار أردني.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الادارة "بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي نواجهها منذ بداية الربع الأخير من عام 2023 بسبب العدوان على قطاع غزة، تستمر الشركة بالحفاظ على مركزها المالي المتين وأدائها التشغيلي القوي، ويعود ذلك إلى خطط مجلس الإدارة واستراتيجياته، بالإضافة إلى سياسات الطوارئ التي طبقها الفريق التنفيذي بسرعة وكفاءة عالية".

كما تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات والتحديات خلال العام، ومناقشة المحاور والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية المدققة للعام 2023، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة للعام 2024.

وعلى الصعيد المالي للشركة في العام 2023، فقد بلغ صافي أرباح الاتصالات الفلسطينية ما يقارب 43 مليون دينار، فيما وصلت إيرادات الشركة إلى 280 مليون دينار.

كما تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي، جرى خلاله إقرار عقد التأسيس والنظام الداخلي الجديد وسياسة منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، وذلك انسجاماً مع قانون الشركات الجديد.

يشار إلى أن شركة الاتصالات الفلسطينية/جوال تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، وتربط فلسطين بشبكة متطورة في مجالات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تخدم أكثر من ثلاثة ملايين مشترك من جميع