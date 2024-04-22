شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع

وطن: اُستشهد أربعة مواطنين، وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال استهدف مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مبنى سكنيا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن عددا من المواطنين أصيبوا جراء استهداف مدفعية الاحتلال شقة سكنية بالقرب من مسجد النصيرات الكبير وسط القطاع.

وذكرت المصادر ذاتها، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في منطقة الصحابة في حي الدرج بمدينة غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى 34151 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 77084.