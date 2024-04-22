إعلام الاحتلال يحذر من فقدان التفوق الجوي في أجواء لبنان

وطن: تطرق المراسل العسكري في موقع "والاه" العبري، أمير بوحبوط، لإسقاط طائرة مسيّرة "إسرائيلية" في أجواء منطقة العيشية، ولما حصل في "عرب العرامشة" بعد استهداف مسيرة من قبل حزب الله للمقر المستحدث لسرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي (الفرقة 146)، قائلاً إنّ حزب الله ينجح في ضرب "إسرائيل".

وحذّر بوحبوط من فقدان التفوق الجوي في المجال اللبناني، معتبراً ذلك بأنّه سيضر بشكلٍ كبير بقدرات جمع المعلومات الاستخبارية.

وتابع قائلاً: "نحن في مشكلة كبيرة".

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله- ، مساء الأحد، إسقاط طائرةً مسيّرةً تابعة لجيش الاحتلال، ‏من نوع هيرمز 450، في أجواء منطقة العيشية، جنوبي البلاد.

ولاحقاً، أقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال بسقوط طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال داخل لبنان، بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.

وعن استهداف "عرب العرامشة"، نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان قبل أيام، هجوماً مركّباً بالصواريخ الموجّهة ‏والمسيّرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في "عرب العرامشة"، رداً على اغتيال الاحتلال لعدد من المقاومين.

وأقرّت وسائل إعلام عبرية بمقتل الضابط، دور زيمل، يحمل رتبة رائد في احتياط جيش الاحتلال متأثراً بجراحه التي أُصيب نتيجة عملية المقاومة الإسلامية في لبنان على "عرب العرامشة" المحتلة.

وبإعلان مقتل زيمل، تُصبح حصيلة الهجوم قتيلاً و13 إصابة، من بينهم 5 إصابات خطرة.

وأفاد الإعلام العبري بأنّ الجنود الذين كانوا موجودين في المبنى الذي استهدفه حزب الله يتبعون للواء الاحتياط 6 (كرياتي)، مشيراً إلى أنّ هذه الحادثة هي "الأخطر منذ اندلاع الحرب".

بدوره، رأى المعلق العسكري في قناة "كان"، روعي شارون، أنّ ما حصل في "عرب العرامشة" "هو من الحوادث القاسية في اختبار النتائج لحوادث عند الحدود في هذه المنطقة"، مؤكداً أنّ "حزب الله علم بالتمام على ماذا يصوّب عندما صوّب نحو مبنى داخل القرية حيث يوجد جنود احتياط".

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، في وقتٍ سابق، مشاهد من العملية في "عرب العرامشة" شمالي فلسطين المحتلة.



المصدر: " الميادين"