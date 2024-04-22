البنك الإسلامي الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الوطني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وطن: بحث مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي مع معالي وزير الاقتصاد الوطني المهندس محمد العامور سبل تعزيز التعاون المشترك وذلك خلال لقاءٍ جمعهما في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير العامور بمدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني والوفد المرافق له مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون ما بين القطاع المصرفي ووزارة الاقتصاد الوطني بما يدعم تحريك عجلة الاقتصاد.

من جانبه قدم السعدي التهنئة للوزير العامور بمناسبة تسلمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في تحقيق أهداف الوزارة ورسالتها وبما يدعم النهوض بالاقتصاد الوطني، مثمناً دور وزارة الاقتصاد الوطني في رسم السياسات الاقتصادية السليمة وتنظيم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أكد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني وبقية الجهات الرسمية وبما يساهم في تبسيط الإجراءات والخدمات لمتلقيها بأقل جهد وأسرع وقت ممكن ودعم الأنشطة الاستثمارية بما يؤدي للنهوض بالاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.

وحضر اللقاء كل من مدير وحدة القطاع الخاص في وزارة الاقتصاد الوطني إيهاب الحاج ياسين ومن جانب البنك مساعدا المدير العام رامي طه وزايد شقير ومدير دائرة التسويق والعلاقات العامة إبراهيم سلمان.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.