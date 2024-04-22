وزيرة خارجية بلجيكا: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين

وطن: قالت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب: "لا تكفي الدعوة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات لغزة والقتل مستمر".

وأضافت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "يجب ألا ننسى ما يحدث في غزة في الوقت الحالي لأن هناك مأساة إنسانية يجب إيقافها".

ودعت الوزيرة البلجيكي اليوم الاثنين، إلى عدم السماح بأن تكون الولايات المتحدة اللاعب الوحيد في الوضع في غزة، وأشارت إلى أن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين، قائلة "مستعدون للترحيب بأي مبادرة بشأن ذلك".

وبخصوص اعتداءات المستوطنين في الضفة، قالت لحبيب "أعتقد أيضا أن علينا أن نوسع نطاق العقوبات المفروضة على المستوطنين الذين ينتهجون العنف في الضفة الغربية، مؤكدة "يجب أن نتحلى بالتوازن لنضمن عدم اتهامنا بازدواجية المعايير".

وأوضحت "فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون العنف في الضفة الغربية ليس كافيا وعلينا أيضا استهداف من يزودونهم بالسلاح".

كما أكدت أن الوقت حان "ليظهر الاتحاد الأوروبي نفسه بوضوح في عملية السلام وننتظر مؤتمرا تحضيريا لذلك".