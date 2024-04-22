بعد ارتكاب الاحتلال 6 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34151 منذ بدء العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34151 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77084 إصابة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54 مواطنا واصابة 104 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.