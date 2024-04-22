مستوطنون يقتحمون الأقصى تزامنا مع بدء احتفالاتهم بـ"الفصح العبري"

وطن: اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع بدء الاحتفالات بـ"الفصح العبري".



وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين يرافقهم عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة.

وفرضت شرطة الاحتلال اليوم قيودا وتشديدات على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام المستوطنين باحاته.

ودعت ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد "منظمات الهيكل" أنصارها للتجمع عند باب المغاربة الساعة 10:30 مساء اليوم الإثنين للمطالبة بالسماح لهم باقتحام المسجد الأقصى في منتصف تلك الليلة لتقديم "قرابين الفصح" داخله.

ويشكل "الفصح العبري" الذي يستمر أسبوعا، كابوسا على المقدسيين، لما يشهده من مضاعفة للإجراءات الاحتلالية في القدس والأقصى، وعمليات حصار وإغلاق للطرق والشوارع المؤدية للبلدة القديمة والمسجد، فضلا عن تحديد أعمار الوافدين إليه.