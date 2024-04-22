يعلن برنامج فرصة للتعليم والتدريب المهني والتقني عن فرصة للشراكة جديدة



وطن: يعلن برنامج فرصة للتعليم والتدريب التقني والمهني الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التسجيل لطلب الشراكة 2024 بدورته الثانية لمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني غير الحكومية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والمتخصصة في تقديم برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للمستويات 2،1 و/أو 4 ، للتشارك مع برنامج فرصة للتعليم والتدريب التقني والمهني لتقليص الفجوة بين التعليم وفرص العمل.

يسعى طلب الشراكة 2024 من خلال برنامج فرصة للتعليم والتدريب المهني والتقني للتشبيك بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص فرصة لتطوير مناهج مبتكرة وطرق تدريب لتوصيل الطلاب والطالبات الملتحقين/ات في القطاع التقني والمهني في فرص عمل أو دعمهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة في المجالات المطلوبة. إضافةً الى ذلك، سيتم تصميم أدوات تقييم خاصة بمؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الشريكة التي تعمل على تحسين استجابة تلك المؤسسات لاحتياجات القطاع الخاص في سوق العمل المحلي. والعمل جنبا الى جنب لتهيئه منشئات مؤسسات التعليم والتدريب لمواكبة الاثار الناتجة عن التغير المناخي.

ومن الجدير ذكره ان خلال عام 2023 بدأ برنامج فرصة للتعليم والتدريب التقني والمهني المدعوم من قبل USAIDشراكات ناجحة مع خمس مؤسسات للتعليم والتدريب التقني والمهني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتم التعاون مع الشركاء لتقييم احتياجات كل منهم وضع خطط تطوير مصممة خصيصًا لكل مؤسسة لتطوير مناهج جديدة بمدخلات من القطاع الخاص والشباب، واستراتيجيات لزيادة معدل التحاق الطلاب، وخاصة الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة. استناداَ على التقييمات التي خضعت لها المؤسسات الشريكة وبناءَ على رغباتهم، تم تحديد التخصصات التي تريد كل مؤسسة تطوير وتحسين من امكانياتهم فيها، وعليه قام برنامج فرصة ببناء خطط عمل تشاركية بين خبراء في المجال والمؤسسات الشريكة من ضمن هذه التخصصات، دهان وتجليس السيارات الكهربائية والهجينة صيانة وتصنيع الماكينات وفن الطهي وغيرها من التخصصات.

بالإضافة الى ما تم ذكره أعلاه، ستحصل المؤسسات المتأهلة على متابعة مستمرة ودعم من قبل خبراء في القطاع التقني والمهني ودعم مالي وفرص تدريبية تتناسب مع احتياجاتهم لتطوير وتحسين أدائهم للاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات سوق العمل ولتشجيع انخراط الفئات المهمشة مثل النساء والشباب/ات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل. إضافةَ الى ذلك، ستستفيد المؤسسات الشريكة من دعم وبناء حملات توعوية يقودها الشباب لتشجيع المجتمع على بناء آراء إيجابية أكثر وداعمة للقطاع التقني والمهني.

يرجى من المؤسسات المعنية في التقدم لطلب الشراكة لسنة 2024بالتوجه الى https://www.irex.org/project/forsah-tvet للحصول على معلومات وتفاصيل حول كيفية التقديم ومعايير التأهل والاخذ بعين الاعتبار ان اخر موعد للتقديم هو_22 أيار 2024

برنامج فرصة للتعليم والتدريب المهني والتقني يدعم المؤسسات المهنية والتقنية لتمكين الخريجين الفلسطينيين بالأدوات اللازمة للانخراط في سوق العمل والمشاركة بشكل فعال في الاقتصاد المحلي والاقليمي. وذلك من خلال تعزيز وتطوير قدرات مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني للاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص وبناء شراكات بينهم وبين القطاع الخاص والشباب مما سيعمل على زيادة الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني.

يرجى العلم ان برنامج فرصة للتعليم والتدريب التقني والمهني يقدم بدعم سخي من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تقوم مؤسسة ايركس بتنفيذ برنامج فرصة للتعليم والتدريب التقني والمهني بالشراكة مع DAI Global LLC وجامعة ومعهد ولاية فيرجينيا التقنية وDevelopment Gateway ومنتدى سيدات الاعمال - فلسطين وغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وشركة النجاح للإستشارات والدراسات الفنية.