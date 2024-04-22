"حزب الله" بستهدف بالصواريخ موقع "الضهيرة" التابع للاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، اليوم الاثنين، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع "الضهيرة" (قبالة القطاع الغربي من جنوب لبنان) بالأسلحة الصاروخية.



ووفق الإعلام العبري، فقد دوّت صفّارات الإنذار في "عرب العرامشة" من جرّاء سقوط 3 صواريخ أُطلقت من لبنان.

وأمس، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف مجاهديها، مبنيين يستخدمهما ‌جنود الاحتلال في مستوطنة "المطلة" بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابتهما.

كما أعلنت إسقاط مسيّرةً تابعة لجيش الاحتلال من نوع "هيرمز 450" في أجواء منطقة العيشية، جنوبي البلاد.

وأقرّ المتحدث باسم جيش الاحتلال بسقوط طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال داخل لبنان، بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.



بدورها، أفادت مصادر صحفية في جنوب لبنان، بعد منتصف ليل الأحد، بأنّ غارة "إسرائيلية" استهدفت جبل أبو راشد في منطقة الجبور مقابل بلدة ميدون في البقاع الغربي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف جنود الاحتلال ومواقعه العسكرية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته ورداً على اعتداءات جيش الاحتلال على القرى اللبنانية، إذ استهدفت أمس الأحد، عدة مواقع وهي: "المالكية، مسكاف عام، جل العلام، المطلة، ومحيط موقع العاصي".

وإلى جانب حزب الله، استهدفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، أمس، ثكنة "شوميرا" العسكرية، من جنوبي لبنان، بـ20 صاروخاً من نوع "غراد"، وذلك رداً على المجازر في غزة والضفة الغربية.

بالتوازي، تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال على القرى اللبنانية، حيث استهدف الطيران الحربي المعادي بلدات حدودية عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة.