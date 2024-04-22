الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية شمال شرق القدس بزعم تنفيذ عملية دعس

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأعاقت حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا أمام مرور المواطنين، والمركبات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز جبع العسكري المقام شمال شرق المدينة، وحاجز العيزرية شرق مدينة القدس، ومنعت المواطنين من المرور.

وأشارت إلى أن تلك القوات شددت من اجراءاتها العسكرية في مدينة القدس، بزعم تنفيذ عملية دعس.