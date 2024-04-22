استطلاع رأي: ثلثا "الإسرائيليين" لا يصدقون ادعاء نتنياهو عن نصر وشيك بغزة

وطن: كشف استطلاع رأي أجرته القناة "13" العبرية، الأحد، أن ثلثي "الإسرائيليين" لا يصدقون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بادعائه أنهم يقتربون من تحقيق النصر في الحرب الدموية المتواصلة للشهر السابع ضد قطاع غزة.

وأظهرت النتائج التي نشرتها القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن 68 بالمئة من المستوطنين لا يصدقون نتنياهو حين يقول؛ إن "إسرائيل على بعد خطوة من النصر".

وفيما قال 16 بالمئة؛ إنهم يصدقون نتنياهو، أجاب البقية بأنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة. كما أظهر الاستطلاع أن 63 بالمئة يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، في حين أيد 33 بالمئة إجراءها في موعدها المحدد مسبقا في تشرين الأول /أكتوبر 2026.

وأيد 48 بالمئة من االمستوطنين إقالة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل، فيما رفض 35 بالمئة منهم ذلك.

ويزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مرارا في خطابات أن "إسرائيل على بعد خطوة أو قريبة جدا من النصر"، رغم تواصل المقاومة الفلسطينية في غزة تكبيد جيش الاحتلال خسائر في الآليات والأرواح خلال المعارك الدائرة في القطاع.

كما لا تزال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تتمتع بقدرات صاروخية تمكنها من قصف الاحتلال الإسرائيلي، ما يشير إلى فشل الأخير في تحييد قدراتها الصاروخية، رغم الحرب المدمرة المتواصلة للشهر السابع على التوالي.

وفي السياق، تتصاعد الاحتجاجات المعارضة لحكومة نتنياهو المتطرفة، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وصفقة تبادل جديدة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تضمن عودة الأسرى.

ولليوم الـ198 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.