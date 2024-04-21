طوفان الأقصى" في اليوم الـ 199.. الاحتلال يواصل حرب الابادة على قطاع غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها 199 على التوالي، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى .

وقالت صحة غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إن 48 شهيدًا و79 إصابة وصلت المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 34 ألفًا و97 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و980 مصابًا بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات في محيط بيارة حلاوة شرقي جباليا شمال غزة وعلى حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والمناطق الشرقية في بيت حانون شمال غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 199:

12:48 | جانب من اقتحام قوات الاحتلال بلدة بزاريا شمال غرب نابلس

12:31 | إصابة شاب في القدم برصاص قوات الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

12:27 | فيديو يظهر إصابة جندي وصراخ جنود الاحتلال خلال اقتحام حي القنير في مخيم نور شمس أمس

12:19 | طائرات الاحتلال تشن غارة على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

12:13 | مستشفيات مدينة رفح تستقبل 24 شهيدا منهم 16 طفلا و6 نساء جراء غارات إسرائيلية خلال آخر 24 ساعة

12:12 | الصحة: الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع ٦ إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، قضاء رام الله.



إصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات.

إصابتان بجروح متوسطة في الصدر.

إصابتان بجروح متوسطة في الأطراف السفلية.

إصابة طفيفة في الأطراف العلوية.

12:05 | قصف إسرائيلي يستهدف منزلا لعائلة عياد في حي الزيتون بمدينة غزة