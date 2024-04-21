خلال لقاء بين الشيوعي اللبناني وحزب الشعب..التأكيد على الوحدة لمقاومة العدوان ومساعي تصفية القضية الفلسطينية

وطن: عقد وفدان من الحزب الشيوعي اللبناني وحزب الشعب الفلسطيني، لقاءا قيادياَ بحضور مسؤول العلاقات الخارجية في المكتب السياسي الحزب الشيوعي اللبناني عمر الديب، وعضو المكتب السياسي مازن حطيط، ومنسق العلاقات الدولية في حزب الشعب د. عقل طقز، وعضو مكتبه السياسي فهمي شاهين، حيث تناول اللقاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وسبل مجابهته، وكذلك بحث العلاقات الثنائية بين الحزبين وتطوير التنسيق والتعاون بينهما.

وفي بداية اللقاء الذي عقد عبر تقنية "الزوم"، استعرض وفد حزب الشعب، أبرز التطورات السياسية والميدانية في ضوء استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة حرب الابادة التي يتعرض لها في قطاع غزة، معرباَ عن تقديره لدور الحزب الشيوعي اللبناني وجهوده في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وكذلك الاحزاب العربية الشقيقة الأخرى، وقوى اليسار والتقدم حول العالم.

وتناول الوفد خلال اللقاء، رؤية حزب الشعب للمعركة المفصلية والمصيرية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده الوطني بمواجهة الحرب المفتوحة عليه من قبل الاحتلال الصهيوني وبالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهما، متوقفا عند استمرار مساعي تصفية القضية وحقوق الشعب الفلسطيني برمتها، عبر التطهير العرقي والتهجير، ووضع قطاع غزة تحت الاحتلال والهيمنة العسكرية الأجنبية وفصله عن بقية الأراضي المحتلة وتفتيت وحدتها الجغرافية والسياسية، والنيل من التمثيل السياسي لشعبنا الفلسطيني ومن وحدته الوطنية.

كما استعرض جهود ومساعي حزب الشعب لتحقيق الوحدة الوطنية في كل المحطات، مؤكداَ أهمية وضرورة هذه الوحدة على كل المستويات السياسية والميدانية، لوقف العدوان وحرب الابادة الجماعية وفك الحصار عن قطاع غزة وتأمين كل احتياجاته، باعتبار ذلك أولوية وطنية في المرحلة الراهنة، وكذلك في مواجهة وإفشال مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية التي يجري تنفيذها بالحديد والنار من خلال آلة الحرب الأمريكية – الصهيونية.

وفي الوقت الذي أكد وفد حزب الشعب ان المهمة المركزية للشعب الفلسطيني هي إنهاء الاحتلال عن أراضيه، شدد على أهمية تحويل التعاطف والتضامن الانساني مع الشعب الفلسطيني إلى ردود فعل وضغوط سياسية من أجل حمايته وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية كامله، وفي المقدمة منها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين التي يكفلها القرار 194.

من جهته أعرب الحزب الشيوعي اللبناني عن تقديره لموقف ونضالات حزب الشعب وجهوده لتحقيق الوحدة الوطنية، واستعرض جهود حزبه الوطنية والأممية منذ اليوم الأول للسابع من أكتوبر وبداية العدوان على الشعب الفلسطيني، وكذلك دوره على جبهة الجنوب اللبناني بمواجهة العدوان الصهيوني، من خلال إعادة تنظيم وإحياء المقاومة الوطنية اللبنانية والانخراط فيها، مؤكداَ انه كان وسيبقى جزء من معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية، ومجابهة مشاريع النيل منها ومقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

كما تناول وفد الشيوعي اللبناني، جهوده على صعيد استثمار العلاقات الخارجية وحشد التضامن الأممي، لممارسة أقصى الضغوط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الانسانية والوطنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الحزبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك بالمحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس السلم العالمي، ومع كل الأحزاب الشقيقة في المنطقة العربية والعالم، واستمرار تطوير التنسيق والتعاون المشترك بينها في كل المجالات الممكنة، لمجابهة التحديات الماثلة أمام شعوبنا العربية، ولتعزيز كل سبل وآليات عمل دعم حقوق الشعب الفلسطيني.