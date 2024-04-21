الملتقى الوطني الديمقراطي: التعيينات الرئاسية الأخيرة إثبات قاطع بانعدام الأهلية للقيادة

وطن: يتابع الملتقى الوطني الديمقراطي التعيينات الأخيرة وجوائز الترضية التي يغدقها الرئيس عباس على بعض الشخصيات فيما يبدو انه تشكيل لحكومة موازية للحكومة منزوعة الشرعية والمقومات التي شكلها قبل وقت قصير.

وقال الملتقى في بيان وصل وطن، إنه وبغض النظر عن المسوغات، يرى الملتقى أن كل هذه الاجراءات هي دليل إضافي على الانهيار التام التي أوصلتنا إليه هذه المجموعة وإثبات قاطع بانعدام الأهلية للقيادة.

وتابع البيان، "الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة في قطاع غزة والضفة الغربية ويدافع عن وجوده أمام محاولات التصفية المادية والمعنوية ويفعل ذلك وحيداً، بينما ينشغل هؤلاء بالمناصب والمسميات المفرغة من المضمون والفائدة، الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر هذه الحقبة المخزية".

وكان الرئيس عباس قد اصدر خلال ايام ثلاثة مراسيم رئاسية، الاول وهو إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية برئاسة رامي حمد الله، والمرسوم الثاني وهو تعيين رياض المالكي مستشارا للرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص بدرجة وزير، والمرسوم الثالث ينص على تكليف احمد مجدلاني بالاستمرار برئاسة مجلس ادارة مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطينية.