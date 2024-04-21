أفضل 10 عملاتٍ رقميّةٍ بديلةٍ مرشّحةٍ لتحقيق نموٍّ هائلٍ في عام 2024

يزداد اهتمام المستثمرين بإيجاد عملاتٍ رقميّةٍ بديلةٍ جديدة لضمّها إلى محافظهم الاستثماريّة تزامناً مع اقتراب موعد حدث تنصيف بيتكوين واستعداد السوق لمرحلة صعودٍ جديدة، لكنّ وفرة العملات البديلة المتاحة ووجود الآلاف منها في السوق يُصعّب عمليّة اختيار العملة القادمة التي ستدرُّ أرباحاً ضخمة.



ورغم ذلك، هنالك بعض العوامل التي يعتمدها العديد من المحللين المتمرّسين وخبراء القطاع في تقييماتهم، والتي تشمل نجاح اكتتاب العملة والمزاج الجمعيّ للسوق والمزايا والاستخدامات التي تقدمها العملة، وغير ذلك الكثير.



بناءً على هذه المعايير، نورد لكم أدناه قائمةً بالعملات الرقميّة البديلة التي تُظهر حالياً أعلى الإمكانات لتحقيق نموّ هائلٍ، وهي: Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) وSlothana (ذات الرمز SLOTH) و5thScape (ذات الرمز 5SCAPE) وDogecoine20 (ذات الرمز DOGE20) وSponge V2 (ذات الرمز SPONGE) وSmog (ذات الرمز SMOG). فلنأخذ جولةً سريعةً في كلٍّ من هذه المشاريع ونحاول اكتشاف الميزة التي تجعلها مثيرةً للاهتمام.



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عرضٌ موجز لأفضل 10 عملاتٍ بديلةٍ مرشّحةٍ للارتفاع الهائل في نيسان/أبريل 2024

دعونا نلقي نظرةً خاطفةً على أفضل العملات الرقميّة البديلة التي ستمثّل محور نقاشنا:

عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE): أوّل عملة ميم حقيقيّةٍ مستوحاة من الكلاب تعمل على عدّة شبكات بلوكتشين وتستعدّ لتحقيق عوائدَ مذهلةٍ في يوم دوج (Doge Day). عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH): عملة ميمٍ مثيرةٌ مبنيّة على بلوكتشين سولانا وتعتمد نموذجاً فريداً في اكتتابها وتتمتع بشخصيّةٍ مميّزة. عملة 5thScape (ذات الرمز 5SCAPE): اكتتابٌ مثير لعملةٍ تعتمد على مزايا واستخدامات تقنيّة الواقع الافتراضي. عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20): عملة ميمٍ صديقةٌ للبيئة مستوحاةٌ من الكلاب حصد اكتتابها إيراداتٍ تتجاوز 10 ملايين دولار. عملة Sponge V2 (ذات الرمز SPONGE): نسخةٌ محسنةٌ من عملة SPONGE الأصلية مع ميزات اللعب من أجل الكسب (P2E) وآلية الرهن من أجل الربط (S2B). عملة Smog (ذات الرمز SMOG): عملة ميم مبنيّةٌ على بلوكتشين سولانا تم إطلاقها دون عملية اكتتابٍ رسميّةٍ وتستعدّ لأكبر حملة توزيعاتٍ مجانيّةٍ في عام 2024. عملة ريبل (Ripple-XRP): تمتلك إمكاناتٍ للارتفاع بعد انتصارٍ قانونيٍّ ساحقٍ على لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الامريكيّة (SEC). عملة سولانا (Solana-SOL): تستعد لارتفاعٍ سعريٍّ آخرَ بعد تزايد شعبيّة البلوكتشين الخاصة بها. عملة بينانس (Binance-BNB): العملة القادرة على الصمود خلال فترات عدم اليقين في السوق وتمتلك فرصة دخول سوقٍ صاعدة. عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): عملة الميم الأكثر شعبيّةً في العالم، وتحظى بدعم المدير التنفيذي لشركة تسلا (Tesla).

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مراجعة شاملة لأفضل 10 عملاتٍ بديلةٍ مرشّحةٍ للارتفاع الهائل في نيسان/أبريل 2024

دعونا الآن نُمعن النظر في كلِّ عملةٍ على حِدة ونكتشف ما يمكن أن تقدّمه لنا.

عملة Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE): أوّل عملة ميم حقيقيّةٍ مستوحاة من الكلاب تعمل على عدّة شبكات بلوكتشين وتستعد لتحقيق عوائد مذهلةٍ في يوم دوج (Doge Day).

يُقدم مشروع Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) الجديد أوّل عملةٍ تحمل شعار الكلب "Cosmo" ويمكن الوصول إليها عبر ستّ شبكات بلوكتشين مُختلفةٍ، وتمتاز بهدفها المتمثّل بتحسين تكلفة وسرعة معالجة المعاملات عبرَ الاستفادة من نقاط القوة في شبكات البلوكتشين المختلفة؛ حيث سيتم إطلاق العملة في البداية على بلوكتشين إيثيريوم ثمَّ على شبكاتٍ مثل أفالانش (Avalanche) وبوليجون (Polygon) وبينانس الذكيّة (Binance Smart Chain) لتوفّر للمستخدمين تجربة تداولٍ سلسة.

ويبلغ معروض DOGEVERSE الكليّ 200 مليار عملةٍ فقط، تم تخصيص 30 ملياراً منها لعملية الاكتتاب الجارية بهدفٍ تمويليٍّ أدنى قدره 8.8 مليون دولار وهدفٍ أقصى يتجاوز 17 مليون دولار، حيث يمكن لأوائل المستثمرين شراؤها حاليّاً بسعرٍ مغرٍ يبلغ 0.000297$ خلال المرحلة الحالية من الاكتتاب.

وخلال يوم واحد فقط من إطلاقها، نجح المشروع بلفت أنظار المستثمرين بجمعِه ما يتجاوز 300,000$؛ ومن المتوقّع أن تصل الإثارة المحيطة بـ Dogeverse إلى أبعادٍ جديدةٍ مع اقتراب يوم دوج (Doge Day) المنتظر في 20 نيسان/أبريل.



ويُقدم المشروع للمستثمرين كذلك فرصةً لرهن عملات DOGEVERSE بهدف الاستمتاع بعوائدَ مُجزيةٍ، وقد يفضي حجز العملة إلى تحقيق أرباحٍ سنويةٍ تصل نسبتها إلى 15,000% حاليّاً، وهو ما يُشكل حافزاً مغرياً للاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل.



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عملة Slothana (ذات الرمز SLOTH): عملة ميم مثيرة مبنيّة على بلوكتشين سولانا وتعتمد نموذجاً فريداً في اكتتابها وتتمتع بشخصيّةٍ مميّزة.

تم مؤخراً إطلاق عُملة الميم الجديدة Slothana (ذات الرمز SLOTH) على بلوكتشين سولانا، وسط تهافت المستثمرين للمشاركة في عملية الاكتتاب التي طال انتظارها، إذ تبتعد العملة عن نموذج عمليات الاكتتاب التقليديّة من خلال اتباع نهجٍ فريدٍ يعتمد على جولٍة واحدة فقط، حيث يمكن للمستثمرين إرسال عملات SOL مباشرةً إلى عنوان محفظة Slothana لتلقي كميّةٍ مكافئةٍ من عملات SLOTH.

وتُعتبر بلوكتشين سولانا بيئةً مثاليّةً لنموّ مشروع Slothana من خلال قدرتها العالية على معالجة المعاملات وتكاليفها المنخفضة، وتُمثّل هذه الخصائص ميزةً تنافسيّةً قويةً يمكنها جذب عددٍ كبيرٍ من المستثمرين الباحثين عن معاملاتٍ تتسم بالكفاءة والتكلفة الملائمة.



وتجسّد قصّة مشروع Slothana حيوان الكسلان الذي يجلس على مكتبه منهكاً من ضغوط العمل اليوميّة، ويُقرّر خوض غمار تداولات الكريبتو لتحقيق أرباحٍ وفيرة. وتتضمّن خارطة طريق المشروع إتمام عملية الاكتتاب بنجاح والإدراج الفوريّ لعملته SLOTH على منصّات التداول المركزيّة، الأمر الذي سيعزّز إمكانيّة الوصول إليها ويزيد من سيولتها بشكلٍ كبير.



وقد أثبت مشروع Slothana نجاحه واهتمام المستثمرين به بفضل إيراداته التي فاقت 520,000$ خلال ساعاتٍ قليلةٍ من بدء مرحلة الاكتتاب التي جمعت حتى الآن 10 ملايين دولار.



يمكنكم متابعة حساب مشروع Slothana على منصّة X (تويتر سابقاً) للبقاء على اطلاعٍ دائمٍ بأحدث مستجداته.



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عملة 5thScape (ذات الرمز 5SCAPE): اكتتابٌ مثيرٌ لعملةٍ تعتمد على مزايا واستخدامات تقنيّة الواقع الافتراضي.

يُقدم مشروع 5ThScape (ذات الرمز 5SCAPE) نظاماً تقنيّاً ثوريّاً لألعاب الواقع الافتراضي عبر الإنترنت، حيث تُتيح المنصة المبتكرة لمستخدميها إمكانيّة الوصول الحصريّ إلى مجموعةٍ متنوّعةٍ من تجارب اللعب الغامرة والمحتوى التعليميّ وغير ذلك.



ويمهّد 5thScape لعصرٍ جديد من الألعاب من خلال عالمه الافتراضيّ شديد الواقعيّة، حيث تتماهى الحدود بين الواقع والخيال ليستمتعَ المستخدمون بتجربةٍ سلسةٍ وتفاعليةٍ لا تُضاهى، كما سيستفيد مالكو عملة المشروع من الوصول المجانيّ إلى مكتبةٍ واسعةٍ من الألعاب للغوص في رحلةٍ لا تنتهي من المتعة والإثارة.



ووفقاً للورقة البيضاء الخاصة بمشروع 5thScape، تُخطّط المنصّة لإطلاق خمس ألعاب واقع افتراضيّ فريدة، ومن المقرّر إصدار أوّل لعبة "Cage Conquest" في الربع الثاني من عام 2024؛ إذ ستُقدم هذه اللعبة المُنتظرة تجربةً مُثيرة لمحبي رياضة فنون القتال المُختلطة (MMA) وتتيح لهم المشاركة في جلسات تدريبٍ مُكثّفةٍ والمنافسة في البطولات عبر الإنترنت.

وتُساهم عدة الرأس وكرسي الواقع الافتراضي من 5thScape بتعزيز شعور اللاعبين بالاندماج في تجربتها الافتراضيّة، فهما مُصمّمان لمنح الراحة والاستجابة السريعة للتحركات المختلفة، من أجل ضمان تجربةٍ افتراضيّةٍ واقعيّةٍ آسرة لا مثيل لها. وتتيح عملة 5SCAPE لمالكيها إمكانية الوصول الدائم إلى محتوى الواقع الافتراضيّ الواسع للمنصة، مع الاستفادة من خصوماتٍ حصريّةٍ على جميع منتجات 5thScape.



أخيراً، يبلغ معروض عملة 5SCAPE الكلي 5.21 مليار عملة، يتم تخصيص 80% منها لعملية الاكتتاب المكوّنةِ من 12 مرحلةً لمنح المستثمرين فرصةً كبيرةً للمشاركة، علماً بأننا ما نزال في المرحلة الخامسة حاليّاً بواقع إيراداتٍ تزيد على 5 مليون دولار.



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عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20): عملة ميم صديقة للبيئة ومستوحاة من الكلاب حصد اكتتابها إيراداتٍ تتجاوز 10 ملايين دولار.

تُعد عملة Dogecoin20 (ذات الرمز DOGE20) من أفضل العملات الرقمية التي ما تزال في مرحلة الاكتتاب وتجمع إرث وشهرة عملات الميم التي تحمل سمة كلب شيبا إينو أمثال دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) مع إضافة التركيز على الاستدامة والابتكار.



غير أن Dogecoin20 ليست مجرّد عملة ميم عادية، بل تعتمد مبادئ مُبتكرةً من خلال بنائها على بلوكتشين إيثيريوم وفقاً لمعيار ERC-20، ما يوفر لمالكيها إمكانية رهن عملات DOGE20 وكسب مكافآتٍ كبيرة دون عناء.

وبحسب الورقة البيضاء للمشروع، يمكن للمستثمرين الذين قاموا بشراء هذه العملة في مرحلة الاكتتاب كسب عوائد رهنٍ سنويةٍ تزيد نسبتها على 300,000%، حيث تم رصد 15% من معروضها الإجمالي لمكافآت الرهن، ما يوفر ميزةً مغريةً للمستثمرين الأوائل.



ونظراً لدعم شخصياتٍ بارزة -مثل إيلون ماسك (Elon Musk)- لعملات الميم التي تحمل شعار الكلاب، فقد تتمكن عملة Dogecoin20 من النموّ بشكلٍ مذهلٍ بعد إتمام اكتتابها؛ ومن أهمّ ما يميز هذه العملة هو امتثالها لمبادئ دوجكوين الشهيرة الداعية "لفعل الخير فقط في كلّ مكان"، كما أنها توفر خياراً بديلاً صديقاً للبيئة عن عملات الميم الأخرى إلى جانب توفير فرص رهنٍ مربحةٍ، ما يجعلها خياراً قوياً للمستثمرين الباحثين عن الربح والاستدامة.



يمكنكم الاطلاع على آخر مستجدات Dogecoin20 عن طريق متابعة حساب المشروع على منصة X (تويتر سابقاً) والانضمام لقناته في تيليجرام لمواكبة المعلومات والتحديثات المهمة بالتزامن مع تقدم المشروع.



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عملة Sponge V2 (ذات الرمز SPONGE): نسخة محدّثة من عملة SPONGE الأصلية مع ميزات اللعب من أجل الكسب وآلية الرهن من أجل الربط

عملة Sponge V2 هي نسخةٌ محدّثةٌ من عملة سبونج (SpongeBob-SPONGE) الأصلية تَعِد بالتفوّق عليها من حيث القيمة والميزات والجاذبية، وهو ليس بالأمر السهل نظراً لنجاح العملة الأصلية بمضاعفة قيمتها 100 مرّة بعد إطلاقها، فضلاً عن وصول قيمتها السوقية في ذروتها إلى 100 مليون دولار.



ويوفر شراء عملة SPONGE V2 للمستثمرين فرصاً مثيرةً للحماس، فبحسب الورقة البيضاء للمشروع يُمكن الحصول على عملات النسخة الثانية (V2) فقط من خلال ربط عملات النسخة الأولى (V1)، وسيتم منح المستثمرين ممّن يقومون برهن عملات V1 وحجزها بشكلٍ دائم مكافآتٍ على هيئة عملات SPONGE V2 بقيمةٍ تساوي مكافآت الرهن لمدّة 4 سنوات، ما يعني مكاسبَ هائلةً للمستثمرين الأوائل بالعملة الجديدة. ليس هذا فحسب، بل يقدم المشروع لمدة محدودة مكافآتٍ ترحيبيةً نسبتها 100% بشكل عملات V2، ففي حال قيام المستثمرين بشراء عملات SPONGE بقيمة 100$، يمكنهم رهن عملات V1 بقيمة 100$ إلى جانب الحصول على عملات V2 بقيمة 100$ بشكلٍ فوريّ.

كما يعتزم المشروع إطلاق لعبة كريبتو جديدة من نموذج اللعب من أجل الكسب (play-to-earn)، ويمكن للمستثمرين مواكبة تطوّرات المشروع المثيرة للحماس بالانضمام لقناته في ديسكورد.



ويتطلع فريق المشروع أيضاً لإدراج عملة SPONGE في منصات التداول الرئيسية -أمثال بينانس (Binance) وOKX وغيرها- لزيادة شهرتها وإمكانية الوصول إليها حول العالم، ومن المؤكّد أن عمليات الإدراج هذه تسهم في نموّ عملات الميم بدليل عمليات الإدراج الناجحة الأخيرة لعملتي بونك (Bonk-BONK) وميم (Memecoin-MEME) في منصّة بينانس.



وفي حال نجاح المشروع بإدراج عملته في هذه المنصات المرموقة، يُرجّح أن تتخطى القيمة السوقية لعملة SPONGE مجدّداً علامة 100 مليون دولار.



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عملة Smog (ذات الرمز SMOG): عملة ميم على بلوكتشين سولانا تم إطلاقها دون اكتتاب رسميّ وتستعد لأكبر توزيع مجانيّ في عام 2024

يتبنى مشروع Smog (ذات الرمز SMOG) نهجاً مبتكراً قوامه الإطلاق العادل لعملته -وهو ما حدث في شباط/فبراير من عام 2024- دون المرور بمرحلة الاكتتاب وإدراجها مباشرة في منصة التداول اللامركزية جوبيتر (Jupiter).



ويمكن للمستثمرين شراء عملة SMOG باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو تيذر (Tether-USDT) عبر الموقع الرسميّ للمشروع؛ وتم بالفعل إطلاق ميزة الرهن التي توفر للمستثمرين عوائد رهنٍ سنويةً مغريةً نسبتها 42% مقابل رهن عملات SMOG.

وحقّق إطلاق هذه العملة نجاحاً لافتاً، حيث ارتفع سعرها بنسبة 1,300% خلال 24 ساعةً فقط، وبعدها واصل سعر SMOG مساره الصاعد ليسجّل زيادةً بنسبة 5,200% حالياً مقارنة بسعر الإطلاق، ما رفع القيمة السوقية لهذه العملة من 2 مليون دولار عند إطلاقها إلى أكثر من 239 مليون دولار اليوم.



وتوفر عملة SMOG للمستثمرين فرصة كسب توزيعاتٍ مجانيةٍ ومكافآتٍ مجتمعيةٍ، ويمكن لمالكيها البدء بكسب نقاط التوزيع المجانيّ بمجرّد الاحتفاظ بعملات SMOG، كما يعتزم المشروع إطلاق مسابقاتٍ وتحدياتٍ جديدة في المستقبل، ما يوفر إمكانية جمع المزيد من هذه النقاط.



ولم يتم الإعلان عن موعد التوزيع المجانيّ حتى الآن، غير أنه من المؤكد توزيعُ 490 مليون عملة -أو 35% من المعروض الإجمالي البالغ 1.4 مليار عملة- كمكافآتٍ مجانية.



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عملة ريبل (Ripple-XRP): عملةٌ يمكنها تحقيق مكاسب كبيرة بعد انتصارٍ قانونيّ ساحق على لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الامريكيّة (SEC)

بعد أعوام من عدم اليقين حول تصنيف عملة XRP كأوراقٍ ماليةٍ في الولايات المتحدة، خرجت ريبل أخيراً منتصرةً من نزاعها القضائي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، الأمر الذي شجّع البنوك الرئيسية لاستكشاف شبكة ريبل للمدفوعات باستخدام عملة XRP بهدف اللحاق بركب شركاء مؤثرين أمثال بنك أمريكا (Bank of America) وPNC Bank وبنك سانتاندر (Santander Bank).



وبالرغم من الارتفاع الطفيف لسعر عملة XRP منذ صدور حكم المحكمة في الصيف الماضي، يُرجّح العديد من المحللين أنها مُقوّمةٌ حالياً بأقلّ من قيمتها، وفي حال تزايد الاهتمام باستخدام XRP في عمليات الدفع الدولية خلال دورة السوق الصاعدة المرتقبة، فغالباً ما سيرتفع سعرُها بشكلٍ مذهل.

عملة سولانا (Solana-SOL): تستعد لارتفاعٍ سعريٍّ آخرَ بعد تزايد شعبيّة البلوكتشين الخاص بها.

تشهد عملة سولانا (SOL) حالياً زخماً لافتاً، وتواصل تحقيق المكاسب دون انقطاع منذ عدّة أشهر، ما مكّنها من مضاعفة قيمتها 5 مراتٍ تقريباً إلى جانب تزايد اهتمام المطوّرين بشبكتها؛ ويأتي هذا الأداء القويّ بعد تخطي سولانا التبعات المحتملة لارتباطها بمؤسس منصة FTX سيئ السمعة، ما يعكس قوة ومرونة البلوكتشين هذه؛ وبرغم عدم قدرتها على منافسة بلوكتشين إيثيريوم في هيمنتها على قطاع التطبيقات اللامركزية (dApp)، غير أنها مرشّحةٌ للاستحواذ على حصّةٍ مهمّةٍ من هذه السوق.



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عملة بينانس (Binance Coin-BNB): العملة القادرة على الصمود خلال فترات عدم اليقين في السوق وتمتلك فرصة دخول سوقٍ صاعدة.

رغم اتهام شركة Binance بمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة والإخلال بمتطلبات حظر بعض البلدان والشخصيّات -ما أثر سلباً على سعر عملة BNB في بداية الأمر- غير أنها تمكنت من حسم هذه الدعوى القضائية دون أن تتأثر عملياتها التجارية كثيراً، إذ خلُصَت التحقيقات إلى عدم وجود أيّ دليلٍ على عمليات احتيال، ما ألغى احتمال تعرّض الشركة للإفلاس -كما حدث لشركة FTX- وأكّد على استقرارها المالي.



ورغم أن سعر عملة BNB قد يستغرق وقتاً طويلاً ليعكسَ هذه التطوّرات، إلا أنها تمتلك إمكاناتٍ لمواصلة النموّ على المدى الطويل بفضل مكانة بينانس الراسخة في قطاع الكريبتو ونموذج أعمالها القويّ.



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عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): عملة الميم الأشهر في العالم، وتحظى بدعم المدير التنفيذيّ لشركة تسلا

رغم انخفاض سعر عملة DOGE خلال العام الماضي، غير أن الارتفاع الحاليّ لأسعار العملات الرقمية بشكلٍ عام يوفر إمكانية تعافيها مجدّداً؛ ولا يمكن اعتبار DOGE عملة ميم عاديةً وحسب، حيث قامت بتعزيز مكانتها عبر استخدامها الواسع في عمليات الدفع، وهو ما يميّزها عن العملات المنافسة الأخرى. وبالرغم من أن احتمال إطلاق صندوق متداولٍ في البورصة (ETF) لهذه العملة ما يزال ضعيفاً، إلا أنه قد يتسبّب -في حال تحققه- برفع سعرها بشكلٍ كبير.

ختاماً

إذا كنتم تبحثون عن العملات البديلة القادمة المرشّحة للنموّ بشكلٍ مذهلٍ خلال السوق الصاعدة المرتقبة، فسوف يساعدكم هذا المقال على الوصول إلى غايتكم، إذ قمنا بعرض أفضل الخيارات المنتقاة بعنايةٍ -أمثال عملات DOGEVERSE وSLOTH و5SCAPE وDOGE20 وSPONGE V2 وSMOG- كما أن هذه العملات مدرجةٌ في قوائم محللي الكريبتو لأفضل العملات التي تَعِد بتحقيق أرباح قد تصل إلى 100 ضعفٍ، غيرَ أنَّ أهمَّ ما يميزها هو أنه يمكنكم شراؤها الآن بسعر منخفض جداً لاستباق ارتفاعاتها المحتملة.

الأسئلة الشائعة



ما هي العوامل التي يجدر بي مراعاتها قبل الاستثمار في العملات البديلة؟

قبل الاستثمار في العملات البديلة، يجدر بكم أخذ عدّة عوامل باعتباركم مثل: التقنية الأساسية لمشاريع هذه العملات وقيمتها السوقية وتوفر السيولة والفريق المطوّر واستخداماتها الوظيفية، كما يجدر بكم إجراء بحثٍ حول كافة ميزات هذه العملات وامتثالها للقوانين التنظيمية والدعم المجتمعيّ لها.



هل تعتبر العملات البديلة استثماراً آمناً؟

بالمثل من كافة الاستثمارات، يقترن الاستثمار في العملات البديلة بمخاطرَ وأرباح محتملةٍ، ورغم توفير بعض العملات البديلة عوائد كبيرة لمستثمريها، فقد فشل بعضُها الآخر أو تبيّن بأنه عبارةٌ عن عمليات احتيالٍ، لذا يجدر بكم إجراء بحثٍ شاملٍ مع الاقتصار على استثمار مبالغ يمكنكم تحمّل خسارتها.



كيف تؤثر اتجاهات السوق على أسعار العملات البديلة؟

قد تتأثر أسعار العملات البديلة كثيراً باتجاهات السوق، فقد تتأثر قيمتها بعوامل عدّة مثل: التطوّرات التقنية والأخبار ذات الصلة بالقوانين التنظيميّة ومعنويات المستثمرين وتقلبات سعر بيتكوين وظروفِ الاقتصاد الكليّ.