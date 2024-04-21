مشروع عملة الميم الجديدة على سولانا ‘Slothana’ يستعد لإطلاق حملة توزيعه المجانيّ وسط ترقب إدراج عملته في منصاتٍ لامركزيةٍ خلال 13 يوماً

عمّت موجة إثارة جديدة الأجواء حول بلوكتشين سولانا وسط ترقب إطلاق مشروع Slothana لعملته SLOTH على منصات تداولٍ لامركزيةٍ (DEXs) خلال 13 يوماً. ومع اقتراب مراحل اكتتابها من الانتهاء، بلغت حصيلته مبلغاً ضخماً قدرُه 10 ملايين دولار خلال أسبوعين فقط.



ويستمدّ الطلب المتواصل في السوق على Slothana قوته من أوجه التشابه المشتركة مع اكتتابات سابقاتها من عملات الميم الرائدة التي تم إطلاقها على بلوكتشين سولانا كعملتي Book of Meme (ذات الرمز BOME) وSlerf (ذات الرمز SLERF)؛ ويبلغ سعر كلّ 10,000 عملة SLOTH عملة SOL واحدةً، إلا أن ثبات سعرها هذا سينتهي مع إتمام الاكتتاب.



آفاق SLOTH عقب إطلاقها

يشير النجاح المتواصل لاكتتاب عملة SLOTH إلى قناعة المتعاملين في القطاع بقدرة سعرها على الارتفاع كثيراً فور إدراجها في منصات تداولٍ مختلفةٍ، حيث يُنتظر اتّباعها نهج سابقاتها -كعملتي BOME و -SLERFاللتين سجلتا نجاحاتٍ مذهلةً عقب انتهاء اكتتاب كلٍّ منهما.

وكانت عملة BOME -الخاصّة بمشروع -Book of Meme قد تصدّرت هذا الاتجاه، حيث جمع اكتتابها مبلغ 2 مليون دولار، لتصبحَ أسرع عملة ميم تصل قيمتها السوقية إلى علامة المليار دولار في غضون يومين فقط عقب انتهاء طرحها الأوليّ.

وامتد هذا الاتجاه ليعمَّ الأجواء، ولينجَح اكتتاب عملة SLERF بحصد تمويلٍ بقيمة 10 ملايين دولار، ولتنطلق العملة بعدَه محققةً نجاحاتٍ مدويةً عقبَ إدراجها في منصات تداولٍ مختلفة، حتى أنها تصدّرت عناوين الأخبار عبر وسائلَ إعلاميةٍ مرموقةٍ كوكالة بلومبيرج، خاصّةً بعد تفوّقها على عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من حيث أحجام التداول على البلوكتشين.

ويبدو أن مشروع Slothana سيكون صاحب الاكتتاب الضخم التالي على بلوكتشين سولانا، بانتظار أن يتفوّق أداء عملته (SLOTH) على نظيره لعملتي BOME وٍSlerf، خاصّةً مع انتشار أحاديث تفيد بقرب إدراجها في عدة منصات تداولٍ مركزيةٍ، ما سيتيح وصول المزيد من المستثمرين إليها وبالتالي رفع الطلب عليها ودفع سعرها للارتفاع كثيراً.



مع ذلك، يبدو أن النجاح المبكر لعملة SLOTH ومستقبلها الواعد يقف وراءه أحد أكثر فرق التطوير والتسويق مهارةً في القطاع، حيث تردّدت شائعاتٌ مفادُها أن مبتكريها يعدون من ذوي الخبرة الواسعة والسجل الحافل بتطوير عملات ميم ناجحة.



هل يقف مطوّرو Smog وراء Slothana؟

تُعَد SMOG -الخاصّة بمشروع Smog- إحدى أبرز العملات الرقمية المُصمّمة على بلوكتشين سولانا، والتي جرى أطلاقها خلال شباط/فبراير الماضي؛ ففي غضون أسابيع قليلةٍ، بلغت قيمة المشروع السوقية 200 مليون دولار، موفّراً لمستثمريه الأوائل عوائد استثماريةٍ بلغت 100 ضعفٍ.



وتتردّد شائعاتٌ بأن مطوّري SMOG هم أنفسهم من أطلقوا عملة SLOTH غير أنه لم يتم تأكيد هذه الأقاويل، إذ لاحظ محللو الكريبتو وجود ارتباطٍ وثيقٍ بين الفريقين، حيث علق مطوّرو Smog على أول منشورٍ للاحقِهِ Slothana عبرَ منصة X. وجاء هذا التعليق في وقتٍ لم يكن فيه لدى حساب الأخير أكثر من 50 متابعاً، ولم يكن المشروع أيضاً معروفاً في القطاع، بينما ظلَّ فريق عملها مجهول الهويّة، ليدلَّ هذا على ارتباطهما معاً بشكلٍ ما.

وإلى جانب احتمال وجود فريقٍ قويّ يقف وراء نجاحها، أسهم محللون بارزون في الزخم القويّ الذي تمتّع به اكتتابها؛ ففي مقطع مصوّر نُشِر حديثاً على اليوتيوب، حذر Crypto Gains متابعيه من أنه "لم يتبق أمامهم سوى فرصةٍ أخيرة للاستثمار في عملة SLOTH" وتوقع أن تتضاعف قيمتها 10 مرّات عقب إدراجها في منصات التداول.



في الوقت نفسه، أخبر ماثيو بيري (Matthew Perry) متابعيه -البالغ عددهم 219 ألف متابع- على اليوتيوب أن عملة مشروع Slothana "قادرةٌ على مضاعفة قيمتها بمقدار 5 أضعافٍ فور إطلاقها".



وبالنظر إلى نجاح اكتتابها، يبدو أنها تستعدّ لأن تشهد طرحاً أولياً قوياً في منصات تداولٍ مختلفةٍ. ونظراً لأنه لم يتبقَّ سوى 13 يوماً فقط على انتهاء بيعها المسبق، يجدر بالمهتمين الإسراع في تأمين نصيبهم من هذه العملة الواعدة. ولتظلوا على اطلاع بأحدث تطوّرات المشروع، سارعوا للانضمام إلى حسابه على منصة X، أو قوموا بزيارة موقعه الإلكتروني لشراء عملة SLOTH خلال اكتتابها الجاري حالياً.



>>> للمشاركة في اكتتاب Slothana اضغط هنا <<<