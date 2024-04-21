مقتل ضابط في جيش الاحتلال متأثرا بإصابته في هجوم نفذه "حزب الله" على عرب العرامشة

وطن: قُتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتبة رائد اليوم الأحد متأثرا بإصابته في هجوم "حزب الله" اللبناني على عرب العرامشة بالجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة الأسبوع الماضي.

وأكد جيش الاحتلال مقتل ضابط احتياط برتبة رائد، متأثرًا بإصابته يوم الأربعاء الماضي في هجمات "حزب الله"، والقتيل هو دور زيميل (27 عاما)، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 8103، لواء عتصيوني (6).

يذكر ان الأربعاء الماضي أطلق "حزب الله" صواريخ مضادة وطائرات مسيرة مفخخة، نجحت طائرتان منها على الأقل في اختراق الحدود، فأصابت مبنى المركز الجماهيري في قرية عرب العرامشة الحدودية، بينما أصاب أحد الصواريخ مركبة في المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن الهجمات أسفرت عن إصابة 18 إسرائيليًا، قبل أن يعلن جيش الاحتلال أن 14 من المصابين هم جنود في قوات الاحتياط، مبينًا أن 6 من المصابين حالتهم خطيرة، أما بقية الإصابات فهي متوسطة وطفيفة.