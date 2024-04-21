7 شهداء في قصف للاحتلال على منزل بمخيم النصيرات

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، معظمهم من الأطفال، اليوم الأحد، إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النويري في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة من بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34,097، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 76,980، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.