أحيانًا نكون كالسِّيجَارَة المُلْقَاة في شوارِع المَدِينَة

كتبت ولاء الحرباوي:

لا شك أنك شاهدتَ يومًا سِيجَارَة مُلْقَاة في شوارِع مَدِينَتِك، فهل تساءَلْتَ ماذا أوصَلَها إلى هُنا، ولمَاذا، ومَتَى، وكَيْف؟ بالتأكيد لا، فأنت تدُوسُ فوقها وتكملُ طريقَكَ غيرَ مُبال بِحالِها، فوجودُها لم يستحِق الانتباه، وهُنا نضمَنُ تلاشِيها، وذهابَها بَينَ الأقْدام لقد رأَيْتُها مُلْقَى فتساءَلتُ هَل كانتْ أَثَر رمادِ سِيجَارَةٍ رُمِيت بعدَ الانتهاء مِنَ فنجانِ قهوةٍ أَم أشعلت للتَفْرِيغ عَن طَاقَةً محبُوسَةً دَاخِلِ نْسَان ... عندما أتأملُ هذه الصورة البائِسة أمامي كل يوم، أجدُ أن هذا المشهَد يعكِس حالَتِي النفسِية مِن تَشْتِت وإهمال وضياع. فهل تعكسُ أيضًا هذه الصُورة حياتَنا؟ هل نجدُ أنفسنا متروكين في زاوِية الحياة؟ السِّيجَارَة التي كانتْ يومًا بعيدة عَن ألسِنة نِيران الحَيَاة، كَانَتْ بأَمان وغيرَ خَطرة عَلَى حَيَاة الناس وحَيَاة البيئة. ولكن مع العبث بِها واشعالِها وإهمالِها أَوصَلتها إلى تِلك الزاوِية مِن الشَّارِع المُزدَحِمِ، حيث يدوس فوقها كل مار. وبنفس الطَرِيقَة، أُصفُّ نفسي، فيمكن أن نجدَ أنفسنا مُضَمَّرِينَ في أَزْقَة الحياة، مُهَمَلِين وضائعين في ظَلْمَة اليَأْس والانكسار. ننطفئ بِهَدْوء، لكن في دَاخِلنا لا زَالَت الشُّعْلَة تلمِع، فقط ننتظرُ مَا يلْتَقِطُنا ويعيد إشعالَنا مِن جَدِيد، وأيضاً يجب ألا نَنْسى أَنَّ هُناكَ مَخْرَجًا مِن كُلِّ الزَقَاق، فالصَّوْت الذي بداخلنا سيبعثُ الأَمَلُ والتَّغْيير. فكَمَا كَانتْ السِّيجَارَة مُلْقَاة عَلَى الأَرْض فِي حالَ سبيلها، ستجدُ طَرِيقَها يومًا إلى الاندمَاج مَع البيئة وتتغيِّر وتتحولُ لتَصْبح جُزءًا مِنها. فيمكننا أيضًا الاندمَاج مَع الحَيَاة وإيجادَ تِلْكَ الشُّعْلَة بداخِلنا التِّي تمنَحُنَا القُوَّة للوقوف والعَمَل جَاهِدًا لنضيءَ طَرِيقنا ونحققَ التَّغْيير فِي حَيَاتِنَا. فلهذا السبب قلتُ لنفسي: "سأتحولُ من كوني سِيجَارَة مُلْقَاة فِي شارِع المَدِينَة إلى شُعْلَة تنيرُ دربَ طَرِيقِي".