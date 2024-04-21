الآلاف يشيعون 13 شهيدا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

وطن: شارك الآلاف من جماهير شعبنا، اليوم الأحد، في تشييع جثامين 13 شهيدا، ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة، المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بمحاسبته على مجازره المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني.

وجاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه المخيم، وعرجوا على منازل الشهداء في المخيم لإلقاء نظرة الوداع، ومن ثم الصلاة على جثامينهم الطاهرة في حديقة العودة، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

وعم الاضراب الشامل مدينة طولكرم ومخيماتها وقراها وبلداتها، تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية وحركة فتح، حدادا على أرواح الشهداء.

والشهداء هم: أحمد غالب محمود حسين علي (24 عاما)، وسليم فيصل عبد اللطيف غنام (29 عاما)، وعلاء يوسف صالح عبد الرحيم (35 عاما)، وجعفر سليم خالد عمر (20 عاما)، واحمد حسام محمد شحادة (20 عاما)، وعمر صالح نايف أبو الرب (24 عاما)، وعلي محمد علي عبد الله (25 عاما)، وجهاد نياز نصر جابر (17 عاما)، ورجائي محمد سبع أبو سويلم (39 عاما)، ومجاهد السلتة، وعلي محمد عبد الرحيم، ومحمود فيصل عبد اللطيف غنام، ونسيم محمد عبد الله مصبح (21 عاما).

وكانت جماهير شعبنا شيعت ظهر اليوم جثمان الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله (16 عاما) والذي استشهد خلال العدوان الاحتلالي على مخيم نور شمس، والذي استمر اكثر من 50 ساعة متواصلة، واسفر عن استشهاد 14 شابا.

وباستشهاد الشهداء ال 14، يرتفع عدد شهداء مخيم نور شمس منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول / اكتوبر الى 56 شهيدا.